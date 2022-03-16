Депутат из Кургана призвала земляков не поддаваться сахарному ажиотажу

Депутат Курганской городской думы Наталья Сёмина призвала земляков не поддаваться сахарному ажиотажу. Об этом она написала в своём аккаунте социальной сети «Вконтакте».

Вот как она изложила свои мысли по поводу паники курганцев:

«Друзья, сейчас будет эмоционально. Каждый из нас покупает продукты каждый день и видит, как растут цены. Я хочу обратиться ко всем курганцам, поймите: запасаясь продуктами впрок, мы сами создаем ажиотажный спрос на них. Этим пользуются, не только торговые сети и производители, но и так называемые «предприимчивые люди». На АВИТО уже увидела объявление: «Все, кому не достался сахар в магазине. У меня для вас есть отличное предложение. Это драгоценный и доступный сахар по 100 рублей за кг». В общем, противно. В наше время надо наоборот, социально ответственно подходить к ситуации. Это значит, гражданам не поддаваться панике, бизнесу – не наживаться на простых людях, УФАС и прокуратуре – выявлять нарушения и принимать меры. А те, кто закупил мешки сахара по 50 рублей для того, чтобы нам продавать его за 100 рублей и выше, пусть с этими мешками сами и сидят. Сахара в стране достаточно, если его не скупать мешками, хватит всем. Как говорят в правительстве РФ, продовольственная безопасность в стране обеспечена. А вот ажиотаж на руку спекулянтам».

#ЗаРоссию

Фото Натальи Сёминой.