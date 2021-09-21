Депутат облудумы Марат Исламов подарил Башкирской школе мотокультиватор

Башкирская школа – одна из двух в Половинском районе, которая участвует в региональном проекте «Агрообразование». Трудовым обучением ребят она славится еще с прошлого века, здесь разбиты два больших пришкольных участка, на которых ребята с учителями выращивают овощи, картофель.

Потому подарок от депутата Курганской областной Думы Марата Исламова – мотокультиватор – был им очень кстати. А сделал его Марат Нуриевич не случайно - как депутат, он является инициатором разработки в регионе системы агрообразования, как руководитель агрохолдинга «Кургансемена», заинтересован в том, чтобы работали на зауральской ниве грамотные и образованные люди.

«Все, ребята, теперь лопаты отложим в сторону, а обрабатывать наши огороды будем быстрее», - порадовалась вместе с учителями и учениками директор Башкирской средней школы Ольга Павличенко.

Село Башкирское для Марата Исламова и его агрохолдинга почти родное – не первое десятилетие предприятие обрабатывает земли рядом с этим селом, помогает сельсовету в решении некоторых вопросов. Шефствует и над школой – три года назад подарили каркасную теплицу, в которой башкирские ребята выращивают помидоры и огурцы, помогли с оформлением кабинета «Точки роста».

Вручение мотоблока превратилось в настоящий жизненный урок - Марат Исламов рассказал, как, родившись в небольшом селе, он пришёл работать в сельское хозяйство, как вырос до руководителя, как сегодня интересно работать в АПК какая современная техника работает в полях и пригласил школьников побывать на экскурсии в поле. Как раз рядом с селом отряд агрокомплекса «Кургансемена» ведёт уборку зерновых.

Галина Абрамова.

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