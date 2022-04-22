Депутаты областной Думы провели субботник в Парке Победы

Весна – период обновления. Курганцы начинают приводить свой город в порядок после зимы. Сегодня свой посильный вклад в это благородное дело внесли представители регионального парламента, живущие в областном центре.

«Есть большое желание внести свой, хоть и небольшой вклад, помочь родному городу, сделать его чище опрятнее, - с воодушевлением говорит депутат областной Думы, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Курган» Олег Попов. – Когда мы все вместе убираем, я имею в виду всех горожан, и видим общий результат, то потом меньше мусорим».

Энтузиастам помогали в работе сотрудники жилищно-коммунального комплекса. Мастер определяла фронт работ и координировала действия дружной бригады. В ходе субботника в парке убирали опавшие осенью листья и мусор с газонов, подметали тротуары. При этом не раз вспоминали известное высказывание о том, что чисто не там где убирают, а там, где не мусорят.

«Недавно мы приняли закон о том, что за домашними собачками их хозяева должны убирать на улицах. Иначе будет штраф, - сообщил депутат областной Думы, заместитель секретаря Курганского регионального отделения партии «Единая Россия» Родион Вяткин. – А так видно, что после зимы все стремятся убрать территорию. Мы с радостью присоединяемся к этому труду».

Очевидно, что территория парков и скверов – это, так сказать, фасадная часть общественных пространств города. Но немало и таких мест, которые не так заметны и посещаемы. Однако и им также следует уделять внимание, освобождать от грязи и мусора, наводить чистоту.

«В каждом муниципальном образовании есть координатор этого процесса, который определяет территории, где и какая организация наводит порядок, - подчеркнул председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов. - Сегодня утром я был в Заозёрном и обратил внимание, что «Курганстальмост» навёл у себя и за пределами предприятия добротный порядок. Есть, конечно, подзапущенные территории, в частности у железнодорожных переходов. Я написал сообщения предприятиям, которые там, рядом находятся, администрации города, приложил фотографии, попросил, чтобы они обратили внимание и навели там порядок. А вообще я за то, чтобы в первую очередь, показывать своим примером. Мы готовы это делать».

Организатор субботника – партия «Единая Россия». При этом глава парламента счёл нужным пояснить, что в эти дни субботники проводят не только депутаты – единороссы, но и представители каждой думской партии со своим активом. В этом году снежный покров сошёл достаточно рано. Поэтому есть возможность навести чистоту на улицах, в парках, скверах, во дворах ещё до начала майских праздников.

«Работаем с удовольствием! Скоро девятое мая. Очищаем парк, чтобы праздник Великой Победы встретить в чистоте!, - бодро заявляет депутат Думы, главный врач областного онкодиспансера Гиви Сепиашвили. – Кстати, у себя на территории больницы мы всё уже прибрали. Можете приехать, посмотреть».

Проходя по городу в эти можно увидеть, что сотрудники многих организаций, учреждений, предприятий приводят в порядок прилегающие территории. Благо погода позволяет это делать с хорошим настроением.

Константин Сапунов. Фото автора.

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