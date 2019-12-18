Депутаты Зауралья выразили протест против ГМО

Депутаты Зауральского парламента подписали обращение в Государственную Думу, Совет Федерации и Правительство Российской Федерации, а также во все региональные законодательные органы, в котором выразили серьезную обеспокоенность попыткой лоббирования интересов производителей генномодифицированной продукции.

В документе говорится, что в настоящее время одной из самых серьезных проблем является увеличение объема потребления человеком пищевых продуктов, содержащих генномодифицированные организмы (ГМО).

- Мы просим, чтобы нас поддержали на всех уровнях власти в вопросе недопущения ввоза в Россию продуктов генной инженерии, - пояснил на брифинге суть инициативы зауральских парламентариев заместитель председателя Курганской облдумы Марат Исламов.

По его словам, два года назад удалось затормозить процесс ввоза ГМО на территорию страны, этот вопрос даже рассматривался на Совете безопасности РФ. Проблема рассматривалась и на Совете законодателей в Санкт-Петербурге, где Владимир Путин поблагодарил курганских депутатов за то, что они вовремя своевременно проинформировали о попытке некоторых лоббистов протащить в правительстве РФ распоряжение, которое разрешало бы ввоз в страну ГМО. Речь, в частности, идет о генномодифицированных семенах. Эта попытка лоббирования была успешно отбита.

Однако недавно стало известно, что сейчас готовится новая редакция закона о семеноводстве.

- В первой редакции закона все было нормально, но ко второму чтению добавили несколько слов, которые в корне меняют подход к ГМО, открывая лазейку для ввоза генномодифицированных семян. И эта попытка делается через комитет по науке и научным технологиям Госдумы. По-моему там появился какой-то повышенный интерес к этой теме, - комментирует Марат Исламов.

Вице-спикер областной Думы подчеркнул, что до сих пор не изучен эффект генномодифицированной продукции. Кроме того, технология создания ГМО в настоящее время крайне несовершенна, что также является источником серьезных биологических и экологических рисков для человека, окружающей среды и всего мирового сообщества. По некоторым данным, ГМО могут привести к онкологическим заболеваниям, бесплодию, аллергии, высокому уровню смертности и заболеваемости новорожденных детей, уменьшению численности и исчезновению многих видов животных и растений.

Следует также заметить, что по таким видам культур как подсолнечник, кукуруза, Россия зависима от импортных семян до 50%, а по свекле и до 85%. При этом у данных видов растений получено наибольшее количество генетических модификаций. Министр сельского хозяйства Российской Федерации А.Н. Ткачев отметил важность снижения зависимости от импорта семян.

- Сложность и опасность возможных негативных последствий в настоящее время спрогнозировать невозможно, - резюмирует Марат Исламов.

Между тем, отрицательное отношение к производству продукции с использованием ГМО неоднократно озвучивалась официальными лицами России.

В 2013 году по результатам совещания по социально-экономическому развитию Ростовской области президент Владимир Путин поручил Минпромторгу, Минсельхозу и Минздраву изучить вопрос о целесообразности введения законодательных ограничений на доступ ГМО-продукции на российский рынок.

В феврале 2014 года депутаты Курганской областной Думы направили обращение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Правительство Российской Федерации о запрете ввоза, продажи и выращивания продуктов с ГМО.

28 апреля 2014 года на встрече членов Совета законодателей с главой государства в Петрозаводске была затронута тема использования в России продукции с ГМО. Владимир Путин выразил благодарность региональным парламентам за то, что они своевременно и настойчиво стали поднимать этот вопрос и выносить на самый высокий уровень.

Полагаем, что принятие проекта федерального закона в такой редакции не будет отвечать стратегической цели продовольственной безопасности Российской Федерации, закрепленной в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, – обеспечение населения страны безопасной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием.

На форуме регионов Белоруссии и России в Минске, проходившем в 2014 году, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что агрессивное распространение ГМО создает угрозу продовольственной безопасности и назвала эту проблему вопросом глобального масштаба.

В обращении депутатов областной Думы подчеркивается, что использование ГМО в России ставит под угрозу несомненное достоинство страны как территории с богатыми природными ресурсами и природным биоразнообразием. Это национальное богатство достаточно высоко оценивается уже сегодня, и цена его в будущем будет только расти. Причем, если потерять этот статус достаточно просто, как показывает практика многих стран, то восстановить его будет очень сложно или невозможно.

Учитывая вышеизложенное, депутаты Курганской областной Думы обратились с убедительной просьбой поддержать предложение Курганской областной Думы о закреплении в рассматриваемом федеральном законе запрета на использование для посева семян, полученных с применением методов генной инженерии.