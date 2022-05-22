Десять студентов из Курганской области участвуют в конкурсе «Флагманы образования»

Десять студентов Курганской области представляют регион в окружном полуфинале Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Для 98 участников Уральского федерального округа он стартовал на площадке Тюменского государственного университета, сообщает областной департамент образования.

Им предстоит пройти «Кейс-турнир», «Деловую игру» и «Проектный спринт: Школа будущего», а также поучаствовать в культурно-просветительской программе (мастер-классы, открытые лекции и знакомство с ведущими образовательными организациями региона).

По итогам конкурса будет сформировано сообщество из числа победителей, финалистов и полуфиналистов. Члены сообщества получат возможность поработать с наставниками из числа призеров и экспертов конкурса «Флагманы образования. Школа», который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Лауреаты проекта также смогут отправиться в туристические поездки по России в рамках программы «Больше, чем путешествие».

Призеры конкурса могут получить возможность пройти образовательные программы и стажировки во Всероссийских детских центрах «Смена» и «Океан», а также подарки от партнеров соревнований.

Фото департамента образования Курганской области.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.