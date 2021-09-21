Детей Кургана ждут челленджи и флешмобы по ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогами будут ежедневно проводить различные профилактические акции, беседы с детьми, минутки безопасности, флешмобы и челленджи. Особое внимание уделят выполнению требований по перевозке маленьких пассажиров, безопасности детей по пути следования в учебные учреждения, а также при проведении досуга несовершеннолетними. Совместные проверочные рейды с сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних помогут предупредить нарушения, допускаемые юными участниками движения в дорожной среде. Большую информационно-просветительскую работу проведут с родителями и водительским составом.

По информации УГИБДД УМВД России по Курганской области, за восемь месяцев в регионе с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет зарегистрировано 67 дорожно-транспортных происшествий, во время которых три ребёнка погибли и ещё 69 несовершеннолетних участников движения получили травмы различной степени тяжести.

С 20 по 24 сентября Курган присоединится к проведению мероприятий, проводимых в рамках традиционной Всероссийской Недели безопасности, сообщили в пресс-службе администрации города. Сотрудники Госавтоинспекции призывают взрослых служить для своих детей примером безопасного поведения в дорожной среде.

Фото Екатерины Черепановой.