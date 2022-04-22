Новый мир
Курган 4o
Курс ЦБ:$73,5080,02
16+
Версия для слабовидящих

Детская библиотека им. А. Гайдара в Кургане получила в дар книги от Российского Фонда культуры

В ближайшее время книги станут доступны для читателей библиотеки.

22 апреля, 2022 - 09:00

Детская библиотека имени Гайдара в Кургане получила в дар книги от Россиийского Фонда культуры. Это около 50 бумажных книг и 11 аудиокниг из серии «Лауреаты конкурса имени Сергея Михалкова». Среди подаренных книг – повесть «Фото на развалинах» Светланы и Николая Пономаревых, повесть «Кулисы или … Посторонним вход разрешен!» Геннадия Киселева, повесть «Миллион за теорему» Елены Липатовой и произведения других лауреатов конкурса, а также книги для детей Сергея Михалкова.

«Специалисты библиотеки знают, что произведения, получившие признание на этом международном литературном конкурсе, будут интересны подросткам. Это действительно качественная литература», - рассказывает заведующая библиотекой им. А. Гайдара Любовь Шорина.

По словам Шориной, в ближайшее время книги станут доступны для читателей библиотеки.

По информации  БИС г. Кургана.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках""Вконтакте" и на телеграм-канале.

22 апреля, 2022 - 09:00

Комментарии

Общество
Все новости рубрики Общество