Детская библиотека им. А. Гайдара в Кургане получила в дар книги от Российского Фонда культуры

Детская библиотека имени Гайдара в Кургане получила в дар книги от Россиийского Фонда культуры. Это около 50 бумажных книг и 11 аудиокниг из серии «Лауреаты конкурса имени Сергея Михалкова». Среди подаренных книг – повесть «Фото на развалинах» Светланы и Николая Пономаревых, повесть «Кулисы или … Посторонним вход разрешен!» Геннадия Киселева, повесть «Миллион за теорему» Елены Липатовой и произведения других лауреатов конкурса, а также книги для детей Сергея Михалкова.

«Специалисты библиотеки знают, что произведения, получившие признание на этом международном литературном конкурсе, будут интересны подросткам. Это действительно качественная литература», - рассказывает заведующая библиотекой им. А. Гайдара Любовь Шорина.

По словам Шориной, в ближайшее время книги станут доступны для читателей библиотеки.

По информации БИС г. Кургана.

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