Девушки из Альменево спасают бездомных животных

В трудные времена выживает не только сильный, но и добрый. Тот, кто готов не просто рассуждать о милосердии, но и воплощать слова в действия. «Новый мир» расскажет вам о двух чудесных девушках, наших землячках, и об их общей мечте.

Любовь – это когда не прошел мимо

Оксана Камалова и Венера Ибрагимова - настоящие волонтеры-зоозащитницы. Оксана сейчас живет в Челябинске, в Альменево у нее мама, которую она регулярно навещает. Венера живет и работает в Альменево. Оксана трудится в медицинском центре. Венера – социальный работник. Так что же их объединяет? Обе они очень любят животных. Не на уровне – «ми-ми-ми, какой чудесный котик». Муси-пуси — это не любовь. Даже если кинуть бродяжке кусочек пирожка — это не любовь. Любовь — это когда не прошел мимо, взял, отогрел, спас. И — в идеале — стерилизовал. Только такое отношение к братьям нашим меньшим может считаться взрослым и ответственным.

Все началось, пожалуй, с небезызвестной альменевцам истории с «Хатико». Напомним, год назад кто-то оставил собаку на остановке между селами Учкулево и Иванково. Долгое время добрые люди подкармливали животное. А кто-то даже сколотил для собаки будку. Но наступили холода, и Венера вместе с подругой Татьяной отправились на спасательную операцию.

«Хатико» забрали с остановки и привезли домой к Венере. Буквально через пару дней собака ощенилась. Теперь, спустя почти год, Хатико, сменившая свое легендарное имя на ласковое домашнее «Му-му» (практически тургеневское), живет и не тужит. У нее своя будка и ласковые хозяева. И еще – большая компания таких же ушастых и лохматых.

- У меня почти мини-приют, - рассказывает Венера, - пять собак живут на улице, для них построены будки и вольер, четыре собаки дома.

Компанию им составляют... 12 кошек. Которые появились таким же путем. Венера их пожалела, подобрала, вылечила и оставила у себя.

Мухтар и три кошки

У Оксаны похожая история. Правда, в небольшой городской квартире много четвероногих не поселишь. Но есть там и три кошки, которые нуждались в помощи, и славный пёс Мухтар, брошенный в свое время хозяевами.

- Мухтар – очень хороший и веселый пес, - смеется Оксана, - правда, он любит грызть обувь, приходится прятать. Но мы его сильно полюбили.

Регулярно Оксана снабжает кормом «приют» у Венеры. Деньги вкладывают обе девушки, помогают зоозащитники Челябинска.

- Когда мы просили помощи в социальных сетях у жителей Альменево, очень многие откликались, - в голос говорят они. - После сбора средств, все чеки на покупку кормов, на лечение выкладываются нами в свободный доступ.

Кроме своих питомцев девушки не забывают о «брошенках», которые наполняют «этажки», есть такие здания на улице 8 Марта в Альменево. Там много бродячих кошек и собак.

Время от времени зоозащитницы устраивают «облаву», везут животных в Челябинск к ветеринару, стерилизуют, лечат и отпускают. Потому что возможности обогреть всех у девушек, конечно же, нет.

- Некоторые хозяева выбрасывают своих животных, как только «наиграются» с ними, но так поступать нельзя! Это же живые существа, - говорят Венера и Оксана.

К слову, девушек поддерживают их близкие. Мужья в обеих семьях помогают своим половинкам в этом благородном деле.

Одна мечта на двоих

И Оксана, и Венера во время разговора с журналистом просили передать огромную признательность всем, кто участвует в их волонтерской деятельности. Тем, кто помогает средствами на корм, тем, кто везет этот самый корм попутным рейсом из Челябинска.

- Спасибо надо сказать и молодому человеку, который когда-то построил будку для бывшей «Хатико», а сам пожелал остаться неизвестным, - говорит Венера.

Есть у девушек одна мечта на двоих. Им очень хотелось бы создать в Альменево настоящий приют для бездомных животных. Но для этого нужны немалые средства.Хотя...Это для наших девчонок и для хвостатых — немалые, а кто-то их за неделю проживает... Можно попробовать написать социальный проект, и надеяться выиграть грант, но среди суматохи ежедневных дел, времени не хватает. А вот если найдутся люди, готовые помочь Оксане и Венере идеями и знаниями – будет очень здорово!

Юлия Кондратова. Фото предоставлено героинями публикации.