Диетолог развеяла миф о запрете ужина после шести часов вечера при похудении

Диетолог Ольга Павлова развеяла миф о запрете на еду после шести вечера при похудении. Ролик с рекомендациями появился на ее канале в сети.

По словам Павловой, худеющим нужно ужинать за три-четыре часа до сна. Она объяснила, что при ненормированном графике неправильно питаться по стандарту, когда завтрак в восемь утра, обед в час дня, а ужин в пять вечера.

По мнению диетолога, при выборе режима питания худеющим, , нужно отталкиваться от фактического режима дня. Она также объяснила, что время приемов пищи зависит от подъема и отхода ко сну.

«Завтрак должен быть в течение одного-двух часов после пробуждения. Обед должен быть в середине рабочего дня, в то время, когда мы проголодались. Чаще всего люди обедают в 13-15 часов. Ужин за три-четыре часа до сна. То есть чаще всего у них ужин в 18-21», — объяснила Ольга Павлова.

Диетолог посоветовала ужинать за два часа до сна, если работа заканчивается поздно, и человека клонит в сон. Однако при снижении веса важно, чтобы ужин содержал в себе белок и клетчатку.

Она считает, что переполненный желудок может повлиять на качество сна.

«Если мы наелись и тут же пошли и легли на бок, то кровообращение перераспределяется таким образом, что большая часть кровотока идет к ЖКТ — активно идут процессы пищеварения», — объяснила она.

Источник: сайт mail.ru.