Диплом Курганского госуниверситета признается за границей

Российский диплом о высшем образовании признается в странах Евразийского экономического союза. Помимо нашей страны в него входят Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия. В остальных государствах российское высшее образование также достаточно высоко котируется. Об этом «Новому миру» сообщил руководитель Научно-исследовательского центра приграничного сотрудничества, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой финансов и экономической безопасности Института экономики и права КГУ Сергей Орлов.

- В любом случае необходимо понимать, что сам по себе сертификат диплома не дает преференций. Дальновидные работодатели оценивают не столько диплом, сколько знания и компетенции, которыми обладает конкретный кандидат, пришедший устраиваться на работу, - указал собеседник нашего издания.

По его свидетельству, также высоко ценится умение сотрудника переучиваться, ведь теоретические знания, полученные в вузе, - это одно, а практические потребности предприятия – немного другое.

- Высоко ценятся адаптивные способности сотрудника, способность учиться новому, воспринимать новые знания и компетенции. Это непременное условие для построения успешной карьеры, - сообщил Сергей Орлов.

Напомним, что вчера отмечался День российского студенчества. Именно 25 января в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала Указ об открытии Московского университета. Официально праздник был установлен в 1850 году, но при советской власти не отмечался. Традиция празднования Дня российского студенчества возобновилась в 2005 году.

​Николай Волков.

Фото автора.