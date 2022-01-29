Директор по развитию ООО «Завод ВСП» Дмитрий Бакиров прокомментировал размеры зарплаты на заводе

«Информация, указанная в аккаунте главы региона о том, что средняя заработная плата на нашем заводе на текущий момент равна 77 тысячам рублей, соответствует действительности. Я лично довёл до губернатора эту информацию, и она полностью подтверждается документами, которые мы предоставляем в федеральную налоговую службу в соответствии с выплатами, производимыми нашим работникам», - отметил он.

В социальных сетях и СМИ распространились очередная фейковая информация, искажающая высказывание главы региона о нехватке рабочих рук на Курганском предприятии.

«Глава региона в своем аккаунте отметил нехватку рабочих рук на конкретном предприятии, обозначив имеющиеся возможности для трудоустройства на территории области. Дословная цитата, размещенная в сторис на странице главы региона в «Инстаграм»: «На фоне интернетных пересудов, что нет работы, предприятию не хватает реальных рабочих рук для создаваемых рабочих мест с зарплатой, как рассказало руководство завода, 77 тысяч рублей». Все остальное является выдергиванием из контекста и подменой понятий, остающихся на совести тех, кто это сделал, стремясь выдать очередную «желтизну», - пояснили в пресс-службе Правительства региона.

Дмитрий Бакиров также отметил, что на предприятии рады видеть новых сотрудников, которые могут объективно получать зарплату свыше 77 тысяч рублей при наличии у них компетенций и опыта работы.

«Мы с удовольствием возьмем людей, имеющих базовые параметры образования, для обучения и максимально быстрого достижения оплаты труда, указанной на аккаунте губернатора», - заявил он.

Игорь Ксенофонтов, начальник главного управления по труду и занятости населения Курганской области пояснил:

«На сегодняшний день заводом «ВСП» заявлено в Службу занятости 12 вакансий со стартовой начальной зарплатой 20-30 тыс. рублей. Это обычная практика, когда работодатель при подаче вакансии указывает минимальную заработную плату, которую он готов платить на период прохождения испытательного срока для того, что бы оценить профессионализм сотрудника, учитывая, что многие заявители не имеют необходимой квалификации. После испытательного срока заработная плата повышается. Средняя заработная плата на ООО «Завод ВСП» по официальным данным, подтвержденным руководителем предприятия и отчётностью, составляет 77 тыс. руб.».

На заводе ВСП открыто несколько вакансий