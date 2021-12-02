Дмитрий Фролов: Мать – это главный человек в жизни каждого из нас

Дорогие женщины!

От имени Курганской областной Думы поздравляю вас с Днем матери!

Мать – это главный человек в жизни каждого из нас. С нее начинается наше знакомство с окружающим миром, осознание себя как личности.

Материнская любовь защищает нас, придает силы и уверенность в себе, помогает преодолевать трудности, встречающиеся на жизненном пути.

Уважительное отношение к матери, к женщине является характерной чертой нашего народа, а укрепление института материнства – одной из главных задач государства.

Дорогие мамы, спасибо вам за вашу любовь и поддержку, терпение и заботу, тепло и душевную доброту!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия!

Председатель Курганской областной Думы Д.В. Фролов

День матери — международный праздник в честь матерей. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие от Международного женского дня, когда поздравления принимают все представительницы женского пола. В разных странах этот день приходится на разные даты, сообщает Википедия.