Дмитрий Фролов: «Зауральские леса – это наше достояние»

Председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов поздравил работников леса с праздником:

- Уважаемые сотрудники и ветераны лесной отрасли!

От имени Курганской областной Думы поздравляю вас с профессиональным праздником!

В России лес всегда считался одним из основных ресурсов – национальным богатством, которое требует бережного отношения и рационального использования. От того, как мы распорядимся этим бесценным капиталом, зависит жизнь, здоровье и благополучие наших детей и внуков.

Зауральские леса – это наше достояние, а также наша общая обязанность по сохранению и приумножению этого богатства.

Уверен, что работники лесной отрасли Курганской области и впредь будут прилагать все силы для сохранения и грамотного использования лесных запасов, воспитания у зауральцев ответственного отношения к природе.

Благодарю вас за профессионализм, добросовестный труд и преданность выбранному делу.

Желаю крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, счастья и благополучия!

Фото с сайта Курганской областной думы.