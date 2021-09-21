Дмитрий Фролов: «Зауральские леса – это наше достояние»

Председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов поздравил работников леса с праздником:
- Уважаемые сотрудники и ветераны лесной отрасли!
От имени Курганской областной Думы поздравляю вас с профессиональным праздником!
В России лес всегда считался одним из основных ресурсов – национальным богатством, которое требует бережного отношения и рационального использования. От того, как мы распорядимся этим бесценным капиталом, зависит жизнь, здоровье и благополучие наших детей и внуков.
Зауральские леса – это наше достояние, а также наша общая обязанность по сохранению и приумножению этого богатства.
Уверен, что работники лесной отрасли Курганской области и впредь будут прилагать все силы для сохранения и грамотного использования лесных запасов, воспитания у зауральцев ответственного отношения к природе.
Благодарю вас за профессионализм, добросовестный труд и преданность выбранному делу.
Желаю крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, счастья и благополучия!
Фото с сайта Курганской областной думы.
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