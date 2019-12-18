До катастрофы оставался шаг…

– Да уж лучше писали бы о других, молодых ребятах. Уверяю вас, что в моей биографии ничего интересного нет…

Именно в этом настойчиво пытался убедить нас Илья Михайлович Тимошенко – огнеборец с тридцатилетним стажем, награждённый медалью «За отвагу». Заметим сразу, что скрыть свои подвиги и награды отважному пожарному так и не удалось.

Угроза миновала

– А о ком же еще вам рассказывать, как не о таких вот людях? – недоумевает коллега Ильи Михайловича, ветеран СУ ФПС №71 Николай Владимирович Алексеев, полковник в отставке. Это же самый яркий пример высокого профессионализма, добросовестного отношения к обязанностям. А скольких последователей он уже воспитал… Сам от пожарного дослужился до заместителя начальника управления, от рядового – до подполковника внутренней службы, участвовал в ликвидации множества пожаров, в том числе и на ОАО «Синтез».

О его профессиональных качествах сотрудники гарнизона пожарной охраны знают не понаслышке, ведь они вместе с ним не раз выезжали на самые сложные пожары. Об одном из них – пожаре на Курганской ТЭЦ – областная газета «Зауралье» тогда написала, что город был спасен от локальной катастрофы. В критический момент Тимошенко и другие пожарные об этом особо не задумывались – нужно было четко и без промедления выполнять свою работу.

– Следуя к месту службы на оперативном автомобиле, услышали по радиостанции сообщение о вызове №3. Это самый высокий ранг пожара по гарнизону. Мы заехали в подразделение, надели боевую одежду и сразу двинулись к месту ЧП, – рассказывает Тимошенко.

Огонь интенсивно распространялся по галерее топ-ливоподачи, угрожая дробильному отделению и узлу пересыпки. Ситуация выглядела критической, поскольку дальнейшее распространение огня грозило вывести из строя всю систему углеподачи станции. А дальше…

– Дальше, – констатирует Тимошенко, – могла произойти остановка подачи теплоносителя на город. Представляете, что бы это значило? На улице минус 34 градуса, и вдруг часть областного центра остается без тепла.

А затем, восстанавливая события того утра, рассказал Илья Михайлович не всем известные детали, когда выполняли подачу звеном пожарного ствола на галерею высотою 15 метров от земли, с каким большим трудом проникли туда через отверстие в обшивке, как начались перебои с подачей воды из гидрантов. Обстановка внутри галереи осложнялась сильным задымлением и опасностью деформации несущих конструкций. Совместными усилиями с городскими службами пожар удалось оперативно локализовать.

– Да, это был непростой случай, – делится Тимошенко. – Представьте себе, если бы произошел взрыв угольной пыли, а вероятность была достаточно высока, то могла остановиться и ТЭЦ. Хорошо, что этого не случилось. Помню, как с галереи спустился весь мокрый, на морозе тут же обледенела боевая одежда. До «уазика» кое-как добрался.

После этого случая ряд сотрудников были представлены к правительственным наградам. Инженер отдела, майор внутренней службы Тимошенко был награждён УВД области именными часами с надписью «За отвагу на пожаре» и получил медаль «За отвагу».

Страшновато бывает

Если вы спросите у профессионального пожарного о том, какие выезды можно считать простыми, то вряд ли он что-то ответит. А все потому, что Тимошенко твердо убежден – простых и легких пожаров не бывает, любой из них – это стресс, внутреннее напряжение. Всегда нужно быть готовым к самым неожиданным поворотам. Так, в частности, и произошло однажды при тушении пожара в подвале пятиэтажного дома в центре Кургана. Это было 29 декабря, в десять часов вечера.

Жильцов уже начинали эвакуировать, когда дежурный караул подразделения в составе двух отделений прибыл на место по повы-шенному номеру вызова. Руководитель тушения пожара поставил перед караулом задачу подать ствол в подвал для локализации огня.

Вспоминая эти события, когда звену вместе с начальником караула пришлось трижды спускаться к месту очага загорания, Тимошенко говорит, что это было очень непросто и даже страшновато. Густой дым, перед глазами сплошная стена. Хорошо, что идущий впереди начальник караула был уверен в своих действиях и не давал другим повода для малейшей растерянности. И все же трудно забыть тот момент, когда, обнаружив очаг, подали ствол, и тут закончилась вода в цистерне пожарного автомобиля. А когда стали подниматься наверх – начались проблемы с запасом кислорода для дальнейшей работы. Поменяли баллоны и пошли обратно выполнять поставленную задачу. Были и другие неприятные ощущения: замкнутость пространства, трудность маневрирования. Наверное, поэтому перед третьим спуском Илья Михайлович испытывал легкий мандраж.

Но все обошлось, пожар локализовали, никто из жильцов не пострадал, а многие участники тушения получили награды. Тимошенко – почетную грамоту УВД, а начальник караула Михаил Геннадьевич Баитов – знак «За отличную службу в МВД».

Вот тебе и повар

За свою тридцатилетнюю службу Илья Михайлович мог бы столько рассказать, что впору книгу издавать. Как начинал свою взрослую послеармейскую жизнь, как неожиданно для себя из профессионально подготовленного технолога общепита с многообещающим карьерным ростом переквалифицировался в пожарные. Сразу был принят на должность пожарного подразделения ВПЧ-1. Оттуда и началось движение по служебной лестнице: командир отделения, начальник караула, инспектор, старший инженер отдела, начальник части, заместитель начальника управления. Но всегда, независимо от занимаемой должности, старался лично поучаствовать в ликвидации той или иной чрезвычайной ситуации. К сожалению, не всегда удавалось избежать и неблагоприятных последствий. Правда, винил в них Тимошенко только себя.

Так, например, получилось в трагично памятном для всех зауральцев огненном мае 2004 года. В один из дней поступил сигнал о пожаре в дачном кооперативе «Радуга». По тревоге к месту вызова выехали два отделения дежурного караула. Будучи ответственным дежурным, начальник части Тимошенко выехал вместе с караулом и возглавил тушение.

На месте увидели горящий дачный домик. Ну что, казалось бы, экстремального? Пока личный состав прокладывал рукавные линии от автомобилей, он, проводя разведку пожара, услышал характерный шипящий звук.

– Что-то меня заставило остановиться и направиться обратно к машинам, – вспоминает Тимошенко. – И тут за спиной раздался взрыв. Потом уже дошло, что это был газовый баллон.

Горящее газовое облако моментально настигло Илью Михайловича и сбило с ног, отбросило в сторону рацию, обожгло лицо и руки. В больнице, куда его доставили, определили вторую степень ожога лица и кистей рук. А мог бы и не выезжать на этот пожар. Мог, но не он. Да что там говорить, если совсем недавно Тимошенко сумел-таки уговорить начальника управления разрешить ему выехать на пожар по улице Бурова-Петрова, где горел производственный склад. Руководитель препятствовать ему не стал, но спросил: «Зачем тебе это надо?». Вопрос действительно риторический. На что Тимошенко ответил: «Чтобы не терять профессиональных качеств». Комментарии здесь, наверное, излишни.