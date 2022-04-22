До конца 2022 года в регионах России построят 284 новые школы

В регионах РФ до конца текущего года построят 284 школы, которые смогут вместить более 200 тысяч российских учеников. Такими планами поделилась заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

«Введение этих объектов в эксплуатацию позволит нам существенно сократить численность обучающихся в три смены в школах, а к 1 сентября 2023 года – полностью ликвидировать третью смену», - сказала Голикова.

По ее словам, строительство и ремонт школ в России продвигаются по плану, несмотря на санкции Запада. По поручению Президента РФ Владимира Путина к 2025 году в России должны построить не менее 1300 школ. В первом квартале 2022 года свои двери открыли семь новых школ на 4,4 тысячи мест.

В феврале этого года в регионы из федерального бюджета дополнительно направили 19,2 млрд рублей на объекты системы образования, отметила вице-премьер РФ.

Благодаря средствам федеральных программ и региональным ресурсам уже в начале этого года в Зауралье сдали три детских сада. В Кургане строится школа на 1500 мест и еще два детсада. Также дошкольные учреждения появятся в Шадринске, селах Введенское и Большое Чаусово Кетовского МО. До конца текущего года в Шадринске начнется строительство школы на 1100 учебных мест.

Всего в Зауралье на 2022-2023 годы запланирован капитальный ремонт 58 школ, а также начало строительства трех новых сельских школ. Они должны появиться в зауральских селах до 2024 года.

По словам заместителя губернатора Курганской области Константина Малышева, благодаря федеральной и региональной поддержке темпы строительства, в том числе образовательных учреждений, снижаться не будут.

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