Доходы бюджета Курганской области за три года выросли на 17 миллиардов рублей

Консолидированный бюджет Курганской области на 2021 год по доходам составляет 62,7 миллиарда рублей. За 3 года эта цифра, согласно данным Финансового управления Курганской области, выросла на 17,1 миллиарда рублей. В 2018 году доходы фиксировались на отметке – 45,6 миллиарда рублей.

Выросли как собственные доходы – до 31,4 миллиарда рублей (128,2 %), так и финансовая помощь из федерального бюджета до 31,3 миллиарда рублей (148 %).

Текущая динамика роста собственных доходов составляет 120% к аналогичному периоду прошлого года, сообщили в областном финансовом управлении. В полном объёме исполняются все расходные обязательства социальной направленности, увеличены расходы капитального характера, на дорожное хозяйство, на поддержку экономики.

Как сообщает пресс-служба губернатора Курганской области, также удалось стабилизировать государственный долг на уровне 16,6 миллиарда рублей.

«В предыдущие годы госдолг увеличивался на несколько миллиардов ежегодно. За 3 года мы снизили на 27 процентных пункта его отношение к размеру собственных доходов - с 93% до 66%. К концу 2021 года госдолг мы планируем снизить на 430 миллионов рублей и он таким образом будет соответствовать параметрам соглашения с Минфином России (66% от налоговых и неналоговых доходов)», - отметил начальник финансового управления Курганской области Константин Ермаков.

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