И это не вымысел. Увы, это становится реальностью, которую еще можно повернуть вспять. Что необходимо предпринять, чтобы сохранить наши дороги жизни? Тревожную ситуацию обсуждали за круглым столом депутаты областной Думы, чиновники, представители МВД и местного самоуправления.

Кратко обстановку на внутриобластных автомобильных трассах обрисовал модератор публичного обсуждения, председатель областного заксобрания Дмитрий Фролов.

По его словам, ситуация с дорогами обострилась с тех пор, когда в России была введена система «Платон», которая предполагает взимание платы с грузовиков, имеющих разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн. Это нововведение коснулось только лишь автомобильных трасс федерального значения, что вынудило автоперевозчиков сразу же «уйти в тень», переведя свой извоз на региональные и межмуниципальные маршруты.

– К сожалению, наши дороги стали использовать все, кому не лень. Речь идет, прежде всего, о коммерческих организациях, которые к Курганской области никакого отношения не имеют и, следовательно, никаких налогов не платят за провоз крупногабаритных грузов. Решить эту проблему можно только двумя путями. Первый – установить стационарный пункт весового контроля и второй – ограничить движение транспорта грузоподъемностью более 10 тонн в период распутицы, – обозначил свою позицию спикер областного парламента.



Дороги Зауралья испытывают на прочность?

Ярким примером того, как беспощадно используются дороги в Шатровском районе, поделился глава муниципалитета Леонид Рассохин.

– Ранее грузовые автомобили двигались от Челябинска до Кургана, а затем шли на дороги Тюменского региона. С введением системы «Платон» эти потоки переориентировались с Челябинска на Шадринск, далее – на Ялуторовское кольцо, а потом на Шатрово. То же самое положение сложилось и с передвижением грузопассажирского потока со стороны Екатеринбурга. Сейчас как никогда интенсивно строится Тюменская область, поэтому грузовые автомобили, идущие по направлению в этот регион, зачастую весят от 40 до 60 тонн, при максимальной нагрузке на наших дорогах, которые проектировались еще в советское время, от 5 до 6 тонн. Весовой контроль на протяжении этого маршрута вообще отсутствует. Поскольку интенсивность движения грузового автотранспорта по данному направлению выросла в три раза, наши дороги просто давят. И это притом, что на эту часть дороги выделяется минимальное количество денег, хотя трасса давно нуждается в капитальном ремонте. Каждый год мы только и делаем, что латаем дыры.

– Если сегодня не предпринять экстренных мер по сохранению дорог, – говорит Рассохин, – то мы за короткое время их просто потеряем. Нам надо учитывать еще и собственные интересы, так как по ним передвигаются автомобили местных сельхозтоваропроизводителей, а также осуществляется доставка детей из деревень в другие села, где находятся базовые школы.

А что в Кургане

Не лучше ситуация с дорогами обстоит и в областном центре, на подъезде к которому со стороны Челябинска установлен стационарный комплекс весового контроля.

– Водители большегрузов стараются его обойти по улице Загородной, – сетует глава Кургана Сергей Руденко. По его словам, сейчас готовится проект реконструкции этой улицы, в планах которого предполагается возвести стационарный пункт весового контроля и на ней.

У Кургана есть и другие проблемы, связанные не только с большегрузами. Разрушение дорог происходит и при строительстве объектов, прокладке коммуникаций. К сожалению, не все перевозчики согласовывают маршруты движения автоперевозчиков с опасными грузами. Третья проблема, на которую указывает глава областного центра, – грузоперевозчики стараются передвигаться в ночное время, когда по городу проезд им вообще запрещен. Четвертая проблема – перевозка крупными торговыми операторами продуктов питания до своих супермаркетов. По мнению Сергея Руденко, необходимо строить логистический центр для перегрузки на малотоннажный транспорт.

Приоритет межмуниципальным дорогам

– Мы не можем сейчас выделять деньги только на шатровское направление, так как аналогичные проблемы существуют и в Шадринском, и Частоозерском районах, – приводит свои доводы заместитель председателя областной Думы Евгений Кафеев, пояснив, что рабочая группа при комитете по экономической политике намерена в ближайшее время провести анализ региональных и межмуниципальных дорог.

– Нам надо выяснить, какие трассы сейчас максимально загружены, на основе этого можно будет составить карту­схему мест размещения пунктов весового контроля.

По словам вице­спикера, есть примеры в регионах, например, в Челябинской области, где пошли именно по этому пути, и там собираемость платежей за пользование дорогами значительно увеличилась.

Выход ищем вместе

По данным начальника главного управления автомобильных дорог Анатолия Старостенко, протяженность региональных, межмуниципальных дорог составляет около 6 тысяч километров. Почти все они были построены с осевой нагрузкой на дорожное полотно не более 6 тонн. По существующим нормам, дорожники должны ежегодно ремонтировать 600 километров дорог, в реальности же ремонтируется 100 километров. В 2016 году эта цифра еще меньше – 72 километра.

Анатолий Старостенко более подробно остановился на мероприятиях по ограничению проезда крупногабаритного транспорта по внутриобластным дорогам в паводковый период и организации мобильного весового контроля на некоторых магистральных участках.

По его словам, Курганавтодор уже направил письмо в управление ГИБДД и региональное управление государственного автодорожного надзора, в котором просит организовать с 21 по 28 марта весовой контроль в районе сел Мехонское и Часто­озерье с 7 утра до 7 вечера.

– Так дело не пойдет, – не согласился с доводами начальника главка автомобильных дорог Дмитрий Фролов. – Мы знаем, что большинство автомобилей оснащено радиостанциями, по которым они в определенный момент оповестят по цепочке своих коллег о снятии контроля, и движение возо­бновится с прежней интенсивностью.

Анатолий Старостенко согласился с мнением спикера областной Думы, что мобильные весовые площадки не могут снять всю остроту проблемы, поскольку они должны функционировать в разных точках области. То есть, закрывая брешь в одном месте, мы открываем ее в другом.

– В этом году планируется построить две стационарные площадки весового контроля – одну на шатровской трассе, другую в Частоозерье. Тогда мы сможем работать в три смены, – говорит Старостенко.

Начальник областного управления ГИБДД Михаил Чебыкин подтвердил готовность Госавтоинспекции работать совместно со службой надзора автомобильных дорог. Вместе с тем он считает, что одних мер по установлению постов весового контроля будет недостаточно.

– Там, где идет нарушение, в нашем случае превышение допустимой нагрузки на ось, мы должны наказывать водителей. Транспортное средство в таком случае подлежит задержанию с помещением на специализированную стоянку. В регионе таких стоянок нет. И этот вопрос также надо продумывать.

Еще одно мероприятие, которое может остановить беспредел автоперевозчиков, – это введение ограничения движения весной сроком на 30 дней. График, по словам Анатолия Старостенко, уже согласован, вступит в действие 15 апреля и продлится до 16 мая.

По мнению руководителя управления автодорожного надзора Александра Жарова, при установке стационарных комплексов необходимо отработать и социальные вопросы, то есть вблизи постов весового контроля должны быть пункты питания и места для ночлега водителей.

Подвел итоги дискуссии Дмитрий Фролов:

– Все предложения, прозвучавшие сегодня во время обсуждения, будут проанализированы и лягут в рекомендации рабочей группы областной Думы. Наша задача не в том, чтобы получать деньги с перевозчиков, а сохранить региональные и межмуниципальные дороги. Мы должны вернуть большегрузы с областных дорог на федеральные трассы. И эти мероприятия должны проходить в правовом поле, – резюмировал спикер регионального заксобрания.