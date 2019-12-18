Дружба народов. Зауральцы познакомились с казахскими традициями

С приветственными словами выступили председатель Совета Ассамблеи народов Зауралья Владимир Уфимцев и заместитель акима района Габита Мусрепова Алтынсаш Тайшабаева.В виртуальном общении приняли участие Людмила Урванцева - председатель общественной организации белорусов «Батькавщина» и Армен Хачатрян - председатель Курганского регионального отделения Союза армян России.

Казахстанские коллеги рассказали, что 1 марта в Республике Казахстан впервые отмечается новый государственный праздник День благодарности - общенациональный праздник для тех, кто чувствует себя сыном своего отечества.

Участники видеомоста познакомились с традициями народов Зауралья и Казахстана. Музыкальным подарком для коллег из Казахстана стали выступления образцового коллектива ансамбля русской народной песни «Душегреечка» и ансамбля русской народной песни «Пострелята».

Подобные встречи объединяют работников библиотек, служат налаживанию культурных контактов двух стран - России и Казахстана.