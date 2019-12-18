Дружить будем крепче. Зауральцы отправились в Казахстан налаживать внешнеэкономические связи

Он встречается с Акимом Ериком Султановым. Главы субъектов соседних государств обсуждают вопросы взаимовыгодного сотрудничества.

В состав делегации вошли директор Департамента экономического развития Сергей Чебыкин, представители бизнеса и руководители предприятий: АО «Курганский завод дорожных машин», ОАО «Варгашинский завод ППСО», ООО «Русские автобусы - Группа ГАЗ», ООО «Заготсервис», ООО «Агрокомплекс «Кургансемена», ООО «Аспан», ОГУП «Курорты Зауралья», ООО «Бессонофф Трэвэл», а также РНЦ ВТО им. Г.А. Илизарова, Центра поддержки экспорта Бизнес-инкубатора Курганской области, Курганской сельскохозяйственной академии. Они проведут деловые встречи со своими коллегами и партнерами.

В планах Алексея Кокорина – посещение Петропавловского Завода Тяжелого Машиностроения, АО «Мунаймаш», мельничного комплекса ТОО «Petromali Company», молочного завода «КТ Зенченко и К». Эти предприятия готовы предложить Зауралью свою продукцию.

В пресс-службе главы региона уточнили, что завершится рабочий визит губернатора подписанием протокола, направленного на дальнейшее укрепление внешнеэкономических связей, а также реализацию действующего Соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и иных сферах между правительством Курганской области и Акиматом Северо-Казахстанской области.

Подробнее о визите делегации в ближайшие дни расскажут наши корреспонденты, которые находятся сейчас в Северо-Казахстанской области.