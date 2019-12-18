Думы о земле и о селе

В дискуссии приняли участие директор ООО «Курганское телевидение» Алексей Асташин, депутат Государственной Думы VI созыва Александр Ильтяков, депутат Курганской областной Думы Игорь Меньшиков, программист ЗАО «Завод «Мельмаш» Георгий Шабашов и глава Макушинского района Василий Шишкоедов.

В соответствии с регламентом ПГ, каждый кандидат обязан принять участие в не менее двух публичных обсуждениях. Проведение дебатов и агитационных мероприятий является обязательным для допуска кандидатов непосредственно к предварительному голосованию, которое пройдет по всей стране 22 мая.

На этот раз для участников ПГ была выбрана тема очень близкая по социально­экономической специфике региона – развитие сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности. Участникам дебатов было предложено обсудить два главных вопроса. Первый: достаточно ли государство принимает мер для развития сельскохозяйственного сектора, второй: в состоянии ли наши аграрии сами обеспечить продовольственную безопасность страны.

В начале дебатов каждому участнику предоставлялось право выступить с трехминутным программным заявлением по теме. После официальной презентации представители групп поддержки могли задать по одному вопросу своим оппонентам. В завершение каждый участник выступал с заключительным словом и обращением к избирателям.

По мнению Алексея Асташина, основная задача – необходимо в кратчайшие сроки на государственном и региональном уровнях определить пошаговую стратегию сельскохозяйственной отрасли на ближайшую и отдаленную перспективу. Сейчас, по его словам, государство чаще всего использует ситуационный подход. Асташин предлагает выполнить комплекс задач, среди которых внедрение передовых технологий при переработке зерновых и масличных культур, возрождение селекционно­племенной работы и в растениеводстве, и в животноводстве.

Александр Ильтяков начал свое выступление со слов благодарности партии «Единая Россия», которая устроила самую демократичную площадку под названием «предварительное голосование».

– Ибо здесь мы можем донести мысль о том, чем мы будем заниматься в Государственной Думе, если кто­то из участников будет избран на высокий пост депутата. Я живу темой сельского хозяйства, потому что только земля может прокормить человека. Для того чтобы осуществить эти планы, я занимаюсь строительством селекционно­генетического центра на территории Курганской области. Сегодня эта идея, которая впервые прозвучала в 2011 году, воплощается в нашем регионе, построена первая очередь этого комплекса, идет к завершению вторая очередь. Задача стоит непростая – филиалы селекционно­генетического центра должны появиться в каждом районном муниципальном образовании, – отметил в своем выступлении депутат Госдумы, подчеркнув, что Курганской области нужна внутренняя программа развития животноводческой отрасли.

По мнению Игоря Меньшикова, для развития экономики сельскохозяйственного сектора необходимо обеспечить нормальный доступ производителей к земле и навести порядок юридических сроков пользования землей. Речь идет о неиспользуемой, фактически брошенной земле, которая ранее была в постоянном севообороте.

Георгий Шабашов, презентуя свою программу, предлагает создавать сообщества на основе потребкооперации, которые будут содержать фонды финансирования, развития и инвестиций. Это облегчит сбыт сельхозпродукции через крупные ритейлерские сети, базирующиеся на территории области и за ее пределами. Объединение фермерско­крестьянских хозяйств в потребительские кооперативы позволит решить проблемы безработицы на селе, низкой заработной платы сельского труженика и многие инфраструктурные вопросы населенных пунктов.

Василий Шишкоедов всю свою сознательную жизнь отдал селу, поэтому проблемы, которые были озвучены предыдущими кандидатами, известны ему не понаслышке. Первое, что нужно сделать, по мнению главы района, это принять закон о комплексном развитии сельских территорий, чтобы селяне могли комфортно чувствовать себя на своей земле.

– Чтобы создать лучшие условия для развития сельского хозяйства, надо внести изменения в налоговое законодательство, оставив для сельхозтоваропроизводителей только один вид налога – налог на землю, поскольку она является основным средством производства для хлеборобов, – считает он.

По словам кандидата, надо установить единую, регулируемую цену на зерно, хотя бы на три года. Зерновую интервенцию необходимо проводить не в декабре, а в августе, чтобы сельхозтоваропроизводители не попадали в зависимость от перекупщиков. Василий Шишкоедов считает, что несвязанную поддержку следует довести до 500 на 1 га, а также принять единый энерготариф по всей стране, чтобы выровнять условия для производства сельскохозяйственной продукции.

Во второй части дебатов представителям групп поддержки кандидатов была предоставлена возможность задать вопросы оппонентам.

– Каждый вопрос должен быть корректным, не содержать ложной информации, оскорбления не допускаются. В противном случае, я имею право снять его с рассмотрения, – предупредил модератор Дмитрий Чечулин.

В ходе дискуссионной части мероприятия прозвучали вопросы о качестве дорог в сельской местности, привлечении кадров в село, помощи начинающим фермерам по формированию бизнес­планов, о кредитовании сельхозтоваропроизводителей, необходимости жесткого планирования производства, об изъятии неиспользуемых земель, обновлении парка машин, привлечении инвестиций в сельскохозяйственное производство, переобучении механизаторов и другие.

Завершая диалог, участники дебатов подвели итоги своих выступлений по теме, обозначенной в повестке дебатов, и обратились к избирателям за поддержкой во время проведения Единого дня предварительного голосования.

Напомним, что дебаты будут проходить по субботам в офисе регионального отделения партии «Единая Россия». Уважаемые читатели также могут принять участие в дебатах, выступая в группах поддержки того или иного кандидата. Следующие встречи оппонентов состоятся 23 апреля. Тема дебатов будет обозначена позже.