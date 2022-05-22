Двадцать семь тысяч цветов высадят в Кургане

На клумбах в Городском саду высадили цветочную рассаду. В сквере «Фестивальный» две прямоугольные клумбы украсили петунии и цинерарии. Еще в двух клумбах в форме трапеции появились кохии и петунии, а по бокам от скульптурной композиции «Родители» - бархатцы.

Бархатцы и цинерарии будут украшать и десять квадратных клумб, расположенных под фонарями вдоль центральной аллеи в Городском саду. И вблизи памятника Балакшину зазеленели клумбы с цветами.

Также цветочную рассаду высадили в сквере декабристов. По информации департамента развития городского хозяйства, общее количество цветочной рассады в клумбах - более 27 тысяч корней. Город хорошеет!

Напомним, что продолжается Всероссийское голосование по объектам благоустройства на площадке 45gorodsreda.ru онлайн и при помощи волонтёров на точках.

По мнению экспертов, ход голосования может пойти по новому сценарию в любой момент. Каждый голос – возможность лидирующей площадке отдалится от конкурентов или же дать возможность для другой территории выхватить победу в рейтинге.

С первого дня и по сей день площадка для экстремальных видов спорта в Заозёрном не сдаёт позиций и уходит от конкурентов с большим отрывом. Чего не скажешь про эко-тропу в Рябково, которая хоть и остаётся на втором месте, но может с легкостью его потерять.

Источник администрация Кургана.

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