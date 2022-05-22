«Единая Россия» передала в Правительство новый пакет мер поддержки граждан

«Единая Россия» подготовила очередной пакет мер по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций и передала его в профильную комиссию Правительства. Свои предложения в процессе его подготовки представили все партийные институты - региональные отделения «Единой России», депутаты Государственной Думы и сенаторы РФ, депутаты законодательных собраний в регионах, экспертные организации, сторонники партии.

В частности, блок предложений поможет обеспечить стабильность лекарственного производства и импортозамещения.

«С самого начала санкционного давления Запада «Единая Россия» активно ему противостоит. Сейчас на основе предложений из регионов сформировали новый пакет. Пока идёт работа над собственным производством лекарственных препаратов, нам необходимы опережающие закупки, чтобы на наших складах и в наших клиниках уже был необходимый запас жизненно необходимых препаратов на случай крайней необходимости», - пояснил координатор направления народной программы «Единой России» «Здоровье человека», председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Он также подчеркнул, что необходимо локализовать производство медицинского оборудования и законодательно закрепить госзаказ по нему, чтобы производитель точно понимал, какое количество медицинской техники будет реализовано.

«В рамках исполнения народной программы «Единой России» мы посещаем регионы, изучаем положительные практики, которые можно законодательно распространить на всю страну. Чтобы наши граждане имели возможность получать всю необходимую качественную медицинскую помощь», - отметил Дмитрий Хубезов.

Ряд мер, которые «Единая Россия» передала в Правительство, касается поддержки сельхозпроизводителей и обеспечения продовольственной безопасности.

«Единая Россия» просит рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств из федерального бюджета на проведение кормозаготовительной кампании и уборочных работ. Также - рассмотреть вопрос о разработке и соответствующем финансировании подпрограммы по селекции и семеноводству овощных культур в рамках федеральной научно-технической программы. И внести изменения в закон о госзакупках. Они позволят региональным сельхозпроизводителям в приоритетном порядке поставлять свою продукцию в социальные и образовательные учреждения, находящиеся на их территории», - рассказала координатор направления народной программы партии «Развитие села», зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина.

Напомним, «Единая Россия» принимает активное участие в реализации плана по поддержке экономики, граждан и бизнеса в условиях санкций вместе с Правительством. Для работы над соответствующими мерами создана правительственная комиссия, куда вошли представители партии – первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и вице-спикер Совфеда Николай Журавлёв.

Ряд инициатив уже реализован по предложению «Единой России». В том числе - разрешение на ввоз и применение лекарственных препаратов без выполнения требований к их маркировке и получения разрешения Росздравнадзора, освобождение граждан от уплаты подоходного налога по вкладам, поддержка авиаперевозок и гостиничного бизнеса. Также «Единая Россия» предложила расширить меры поддержки агропромышленного комплекса и сельхозпроизводителей, в частности, ввести мораторий на проведение проверок и обеспечить льготными кредитами.

Помимо этого, партия предложила вводить внешнее управление по суду в организациях, которые объявили об уходе с российского рынка. Это позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места. Законопроект внесен в Госдуму, его поддержала комиссия кабмина по законопроектной деятельности.

Секретарь Курганского регионального отделения Партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Ильтяков отметил, что в условиях санкций многие предприятия региона перешли в процедуру импортозамещения.

«На Курганском арматурном заводе изготавливают и отливают уникальную импортозамещающую продукцию - криогенную арматуру. Подобных заводов с полным циклом производства в России нет, а криогенную арматуру в основном поставляли из-за рубежа. Предприятие «Темпер» наладит производство фильтров для трубопроводов в сфере ЖКХ, которые на российском рынке представлены импортной продукцией. В рамках импортозамещения уже разработали опытный образец, полностью состоящий из отечественных комплектующих. Наши предприятия ещё покажут себя всему миру. Санкции нас не пугают, а только закаляют и делают сильнее», - добавил единоросс.