«Единая Россия» получила высокие результаты на Урале, в Поволжье и Центральном Федеральном округе

«Единая Россия» по итогам обработки 80% протоколов набирает более 48% на выборах в Госдуму. Это дает ей 120 мандатов. Еще 195 депутатских мест получают одномандатники. Фракция «Единой России» в Госдуме восьмого созыва обновится более чем наполовину, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, подводя предварительные итоги выборов.

«Конкуренция в ходе текущей избирательной кампании была очень высокой, в ряде округов борьба шла буквально за каждый голос. Несмотря на это, большинство избирателей поддержали именно «Единую Россию». Секрет успеха партии — в каждодневной работе на благо людей. Партия уже не раз доказывала, что умеет отвечать на вызовы и нести ответственность. Мы единственная политическая сила, которая в пандемию направила все силы и ресурсы на помощь людям», — сказал Андрей Турчак.

Результат, который продемонстрировала «Единая Россия», стал возможен благодаря тому, что люди поверили не абстрактным обещаниям других политических сил, а реальным делам партийцев. Важным фактором успеха стала народная программа, с которой партия шла на выборы, считает он.

«В основе программы — Послание Президента, в котором глава государства обозначил ключевые направления развития страны. Партия наполнила их конкретными, народными предложениями, собранными, что называется, «с земли». Все, что зафиксировано в нашей народной программе, будет выполнено», — подчеркнул Андрей Турчак.

Еще одним фактором успеха «Единой России» секретарь Генсовета назвал обновление кандидатского корпуса — партия выдвинула на выборы тех, кто получил наибольшую поддержку и доверие избирателей на предварительном голосовании. Среди них много волонтеров, общественников, врачей, учителей.

Все это дало результат даже в сложных для «Единой России» регионах. Например, в Хабаровском крае, где партия после «работы над ошибками» выиграла оба одномандатных округа. Есть результат и в еще одном непростом для «Единой России» регионе — Амурской области.

«Пять лет у партии не было там ни одного депутата Госдумы — ни по спискам, ни по округу. Сейчас уверенную победу одержал председатель заксобрания Вячеслав Логинов, наш секретарь. В Сибири хочу отметить результат в Хакасии. На округе, который равен территории Республики, уверенную победу одержал наш кандидат Сергей Сокол», — сказал Андрей Турчак, отметив, что «Единая Россия» взяла реванш и в Ульяновской области — за нее проголосовали почти 38% избирателей

Высокие результаты партия получила в регионах Урала, Поволжья, Центрального Федерального округа. Традиционно высокий уровень поддержки — на Юге и Северном Кавказе.

«Хороший результат у партии также в Крыму (более 62%) и Севастополе (более 56%)», — отметил Андрей Турчак.

«Единая Россия» получила первое место по спискам во всех 39 регионах, где проходили выборы региональных парламентов. По итогам кампании партия сформирует фракции большинства в них, подчеркнул Андрей Турчак.

Отличительной особенностью прошедших выборов стало то, что голосование впервые проходило в течение трех дней, а в ряде регионов был использован электронный формат.

«Хочу отметить высокую организацию выборов, поблагодарить Центральную избирательную комиссию. Это была одна из самых прозрачных избирательных кампаний», — подчеркнул Андрей Турчак, добавив, что это могут подтвердить более 100 тысяч наблюдателей от «Единой России».

В заключение он подчеркнул — «Единая Россия» видит огромную ответственность в доверии избирателей.

«Спасибо каждому, кто отдал свой голос за «Единую Россию» и наших кандидатов. Хочу поблагодарить и тех, кто голосовал за другие партии. Мы с уважением относимся к позиции и выбору всех избирателей», — сказал Андрей Турчак.

На выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва по предварительным данным по федеральному избирательному округу партия «Единая Россия» набрала 36,07%, по одномандатному округу Александр Ильтяков - 37,58% голосов.

«По предварительным данным явка в Курганской области составила 48,28%. Помимо выборов депутатов Государственной Думы в регионе проходили избирательные кампании муниципальных уровней. Из 75 мандатов мы взяли 53, это 70,6%. Более 115 тысяч зауральцев в этом году поддержали Партию «Единая Россия», - прокомментировал Секретарь Курганского регионального отделения Партии «Единая Россия» Александр Ильтяков.

По информации Курганского регионального отделения партии «Единая Россия».

Напомним, с 17 по 19 сентября одновременно с выборами в Государственную Думу проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. «Единая Россия» выдвинула более 33 тысяч кандидатов, в том числе более 600 — на выборах восьмого созыва Госдумы (по федеральному списку и одномандатным округам).

Федеральный список по предложению Президента Владимира Путина возглавили пять человек — министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при Президенте РФ по защите прав ребенка Анна Кузнецова.