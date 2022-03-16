«Единая Россия» разработала меры поддержки образования в условиях санкций

Меры поддержки науки и образования представили на заседании комиссии «Единой России» по образованию и науке, которое прошло 5 марта. С их учетом будет актуализирована стратегия научно-технологического развития страны – это обеспечит повышение устойчивости российской экономики и преодоление долгосрочных последствий санкций.

Как сообщила глава комиссии, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, в первую очередь, для поддержки научных и образовательных учреждений необходимо приостановить для них действие федеральных законов о закупках. Это поможет эффективнее расходовать бюджетные средства в условиях санкций, так как сложные бюрократические процедуры могут стать серьезным препятствием для развития науки в текущих условиях. Также требуется снизить таможенные пошлины при импорте научного и медицинского оборудования и расходных материалов для ученых.

«Единой России» во взаимодействии с экспертами необходимо снимать все барьеры, отказываться от бюрократических процедур. Конечно, речь может идти лишь о временных мерах на период до стабилизации ситуации», - пояснила она.

Также необходимы новые каналы поставки из стран, которые не присоединились к санкциям, уверена глава партийной комиссии по образованию и науке. Для них могут быть введены краткосрочные займы со ставкой 3%.

«Основное решение здесь может быть только одно – эффективное импортозамещение, в том числе в сфере научного приборостроения», - подчеркнула Елена Шмелева.

Для укрепления финансово-экономического положения вузов предлагается установить для вузов «нулевую» ставку по налогу на прибыль, а также оказать господдержку в виде субсидирования ставки по образовательным кредитам.

«Отдельный вопрос – доступность отечественного программного обеспечения для организации как минимум учебного процесса. На наш взгляд, необходимо за счет господдержки обеспечить российские вузы доступом к этим решениям», - подчеркнула Елена Шмелева.

Еще один блок инициатив - поддержка развития инновационных экосистем. В этой связи предлагается оказать господдержку высокотехнологичным компаниям. В частности, в рамках госзакупок ИТ-продуктов, выплачивать 50-процентную предоплату ИТ-компаниям с долей локализации более 50%. Так они будут обеспечены средствами для текущей деятельности и развития.

Также комиссия «Единой России» предложила ввести мораторий на проведение проверок в сфере образования и науки – эту инициативу поддержал Рособрнадзор. Как сообщил глава ведомства Анзор Музаев, в ближайшее время выйдет распоряжение о приостановке проверок.

«Безусловно, в данной ситуации необходима финансовая поддержка наших образовательных организаций, введение каких-либо льготных условий. Считаю, что особое внимание надо уделить малым дотационным регионам, которые нуждаются в господдержке», - добавилкоординатор партийного проекта «Новая школа» в Курганской области Рамиль Салеев.

«Единой Россией» вместе с экспертами ОНФ, Российского исторического общества и региональных образовательных центров, которые работают по модели «Сириуса», был разработан план оперативных действий по образованию детей беженцев. Он предусматривает социокультурную адаптацию, работу с детьми педагогов и психологов, а также специальные программы, чтобы повысить качество подготовки детей по ключевым дисциплинам.

Все инициативы были поддержаны участниками заседания, в том числе представителями научного сообщества, высших учебных заведений и главами ряда регионов – секретарей региональный отделений «Единой России». Они будут проработаны и направлены в Правительство.

По информации курганского регионального отделения "Единой России".