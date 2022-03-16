Партия «Единая Россия» запустила акцию «Zащитникам Отечества». Все желающие смогут через общественные приемные партии направить письма российским военным, задействованным в спецоперации на Украине.

Прием писем и рисунков будет проходить в общественных приемных «Единой России» по всей стране. Их можно также отправить обычной почтой или электронной - на адрес общественной приемной в каждом регионе, сообщила председатель комиссии Генсовета партии по работе с обращениями граждан, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

«Мы хотим сказать, что верим в наших ребят, благодарны им, что восхищаемся их мужеством. Что знаем: победа будет за нами, потому что правда — на стороне российского солдата», - заявила Кузнецова.

Она отметила, что с первых дней спецоперации люди передают слова поддержки военным, приносят свои письма в приемные партии.

«Ровно за два месяца до дня Великой Победы, «Единая Россия» запускает акцию «Zащитникам Отечества». Сегодня солдаты и офицеры - на передовой, защищают мирных жителей Украины, Донбасса, России от нацистов. Нам важно быть вместе, быть едиными для того, чтобы выстоять и вернуть долгожданный мир на Донбасс, защитить людей от нацизма», - заключила депутат ГД.

В Курганской области направить письма можно в общественную приёмную по адресу: Курган, ул. Гоголя, 61, в будние дни с 9:00 до 17:00, либо на электронную почту: 1ropp@mail.ru. Подробности по телефону: 46-30-35.