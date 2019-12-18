Экономический спад повлиял на рост безработицы

Таким образом, общее количество безработных достигло 8102 человек. Такие данные привел на заседании комитета по социальной политике облдумы начальник областного управления по труду и занятости Игорь Ксенофонтов.

По его словам, к марту число безработных выросло еще на 600 человек. В минувшем году в поисках работы в центры занятости обратились около 29 тысяч человек, из них 17 тысяч признаны официально безработными. Численность уволенных в связи с сокращениями и ликвидацией предприятий и организаций достигла 3000 человек.

При содействии службы занятости трудоустроиться смогли почти 17 тысяч человек, или 60 процентов от числа обратившихся в официальные органы занятости населения. При этом управление по труду и занятости, по словам Игоря Ксенофонтова, постарается выйти на планируемый результат в 2016 году по сокращению безработицы на 52 процента.

Вместе с тем, рынок труда ощущает острую нехватку квалифицированных работников. Среди причин - низкий уровень образования и квалификации по профессии.

Сергей Игнатов.