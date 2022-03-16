Экономисты не советуют скупать телевизоры и холодильники

Стоит ли россиянам скупать бытовую технику и электронику? Экономист Никита Кричевский считает, что лучше подождать и приобрести смартфон, холодильник или телевизор по более выгодной цене. По мнению эксперта, в ближайшее время торговые сети выстроят новые логистические цепочки, техника будет поставляться, например, через Казахстан. В итоге, если подождать, то можно будет купить технику по более выгодным ценам.

«По нынешним ценам покупать технику – тратить деньги. В худшем случае ситуация изменится к концу года, но, скорее всего, это произойдёт раньше», - прокомментировал Никита Кричевский.