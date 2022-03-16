Эксперты «Единой России» одобрили ряд социально значимых законопроектов

В первую очередь, речь идет о законопроекте «Единой России» о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. Документ разработан вместе с Минобороны и распространит право на ежемесячные выплаты и налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках, медицинское обслуживание вне очереди и доступ к санаторно-курортным услугам, льготы при оплате ЖКХ и другие меры соцзащиты на военнослужащих, которые задействованы в спецоперации. При этом категория получателей выплат может быть расширена.

«Потребуются дополнительные средства из федерального бюджета. Надеемся, что Правительство найдет их в рамках текущего бюджета», — сказал на заседании Экспертного совета «Единой России» 15 марта первый замруководителя фракции Единой России Дмитрий Вяткин.

Также Экспертный совет одобрил два законопроекта, расширяющих права детей и инвалидов. Первый касается бесплатного обеспечения двухразовым питанием детей-инвалидов в школах вне зависимости от формы обучения. В настоящее время в законе об образовании четкого подхода к обеспечению их питанием нет. Инициативу «Единой России» поддержала комиссия по законопроектной деятельности Правительства.

Вторая инициатива даст право бесплатно бронировать места в самолете лицам, которые сопровождают детей до 12 лет или инвалидов. Выбор будет проходить из свободных мест. Это позволит им выбирать посадочное место рядом с сопровождающим лицом. Сейчас эта услуга зачастую является платной.

Помимо этого, «Единая Россия» предложила стимулировать занятость отцов, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком за счет предоставления им возможности проходить профессиональное обучение и переобучение. Сейчас такая возможность есть у женщин, осуществляющих уход за детьми дошкольного возраста, безработных и предпенсионеров. При этом, по данным Минтруда, в 2020 году в декрете находилось 27 тысяч пап.

Ещё один законопроект «Единой России», который был одобрен Экспертным советом, создаст рынок доступного арендного жилья и поможет улучшить жилищные условия порядка 5 миллионам семей, рассматривающих найм в качестве долговременного решения жилищного вопроса.

Документ разработан по поручению Председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Согласно ему, 20% общего количества квартир в арендных домах должны сдаваться на льготных условиях, остальные — по рыночным ценам. Также законопроект определяет и механизмы государственно-частного партнерства для строительства наемных домов коммерческого использования и для уже предусмотренных социальных арендных домов.

«Регион сможет предоставлять льготную аренду востребованным специалистам, стимулируя их переезд. В России назрел запрос на создание рынка цивилизованной аренды жилья, когда будут защищены права всех сторон, а не как происходит сейчас, когда арендаторы жилья находятся на «птичьих правах» в снимаемой квартире», — подчеркнул депутат Госдумы Александр Якубовский, отметив, что Минстрой уже дал положительный отзыв на законопроект.

Поддержку получила и законодательная инициатива «Единой России» о безвозмездной поставке газа для Вечных огней. Ранее ее одобрил Президент, поручив Правительству и «Газпрому» проработать вопрос до 1 мая. Законопроект обеспечит бесперебойную работу Вечных огней и Огней памяти нa воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений.

«Дополнительных расходов законопроект не повлечет, а наши коллеги-газовики готовы реализовать эту важную норму. На территории освобожденных территорий Донбасса тоже нет никаких сомнений, что Вечные огни будут гореть вечно», — подчеркнул координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета по информационным технологиям Александр Хинштейн.

Координатор партийного проекта «Крепкая семья» в Курганской области Лариса Соколова добавила:

«Поддержка семей – одно из приоритетных направлений нашей работы. Дети с ограниченными возможностями здоровья будут обеспечиваться горячим питанием, вне зависимости от формы обучения, ведь об этом говорили давно и наконец вопрос решён. Также простимулируют занятость отцов, упростят систему арендного жилья для семей. И тот пакет мер, который разработан сегодня дополнительно, поможет зауральским и матерям, и отцам».

По информации регионального отделения "Единой России".