Елена ГУСЕВА: «Мои мечты сбываются!»

Cегодня блистает в ведущих партиях на сцене Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. На ее талант обратили внимание еще во время учебы в Курганском музыкальном колледже имени Шостаковича, который она окончила с отличием. Теперь в репертуаре певицы партии, которые принято считать визитной карточкой сопрано: Мими из «Богемы», Татьяна в «Евгении Онегине», Чио-Чио-сан в «Мадам Баттерфляй».

В 6 лет родители отвели маленькую Лену в Кетовскую музыкальную школу учиться игре на фортепиано. Быть пианисткой девочке нравилось, однако поначалу она даже не планировала связать свою жизнь с музыкой и мечтала быть врачом. Родители, оценив творческие успехи дочери, посоветовали идти учиться в музыкальный колледж. Елена согласилась и не прогадала. Неизвестно, много ли потеряла медицина от того, что Елена не стала доктором, но оперная сцена однозначно приобрела талантливую певицу.

Первые шаги

– Я окончила дирижерско-хоровое отделение музыкального колледжа, – рассказывает Елена Гусева. – На дирижерском отделении глубокое и разностороннее обучение, сильная теоретическая подготовка. Это мне очень помогло в дальнейшем. Теперь у меня нет проблем с дирижерами, их руку я всегда понимаю. Обучалась вокалу у Алексиевской Лидии Владимировны. Это замечательный педагог, заложивший очень крепкую базу, которой я до сих пор пользуюсь!

– Елена, интерес к серьезной музыке появился у вас с детства?

– Мне всегда была близка классика. Когда я училась в школе, мама была директором Кетовского Дома культуры, и я пела в самых разных концертах, а вот поучаствовать в «Фабрике звезд» никогда не было желания…

После окончания колледжа я стала студенткой вокального факультета Московской государственной консерватории имени Чайковского, училась у народной артистки России, профессора Галины Писаренко. Когда поступила, стала осознавать, насколько это было счастливым стечением обстоятельств, ведь претендентов много, люди едут со всей страны, у абитуриентов-москвичей есть преимущество – они имели возможность готовиться к экзаменам у педагогов консерватории.

– Как вы попали в театр имени Станиславского и Немировича-Данченко?

– Это случилось после того, как в 2009 году я стала лауреатом I премии VII Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой. После этого меня пригласили на прослушивание, и таким образом, будучи студенткой III курса, я поступила в театр.

От Татьяны до Чио-Чио-сан

– Когда вам предложили первую серьезную роль?

– Я пришла в театр на партию Татьяны в опере «Евгений Онегин», меня прослушали и утвердили. Сейчас во всех спектаклях я пою главные партии: Чио-Чио-сан в «Мадам Баттерфляй», Мими в «Богеме» Пуччини, Микаэлу в «Кармен» Бизе, Наташу Ростову в «Войне и мире» Прокофьева, Леонору в «Силе судьбы» Верди.

– Какая роль самая любимая?

– Они меняются. На данный момент это Чио-Чио-сан. Еще Татьяна в «Евгении Онегине». Это значимая роль в моей жизни, поскольку и в консерватории это была моя первая партия, и в театре Станиславского, и за рубежом.

– Сложно ли быть певицей и актрисой одновременно?

– В консерватории у нас были занятия по актерскому мастерству, но основное обучение и настоящая актерская работа начались в театре. Мы не просто поем, мы должны проживать свою роль. В этом и есть сложность оперы, когда вокал нужно сочетать с актерской игрой. Недостаточно просто выучить ноты, я стараюсь углубиться в материал, читаю, смотрю видео. Вот, например, Чио-Чио-сан – гейша, для русского человека это чуждая, непонятная культура, и, чтобы моя игра не выглядела смешной, я долго готовилась. На репетиции перевязывала колени, чтобы научиться ходить такой походкой, как это делают японки, училась работать с веером. Кроме того, всегда интересно примерить на себя национальную одежду, костюмы другой эпохи.

Помимо актерского мастерства нужно заниматься иностранными языками. Оперным певцам часто приходится петь на итальянском, французском, немецком. В нотах мы всегда делаем подстрочник, переводим каждое слово текста. Причем это не художественный перевод, мы должны знать значение каждого слова – это закон.

– Что вам ближе – выступление в спектаклях или концерты?

– На концертах обычно исполняются арии и дуэты из опер, романсы, народные песни. Иногда поем дуэтом вместе с мужем, Михаилом Головушкиным. Камерный жанр – это более тонкая работа, в этом есть определенная сложность, поскольку каждый романс – это отдельная история, ее надо прожить. Надо быть откровенным со зрителем, ведь на концерте он находится рядом. Оперу мы играем, скажем так, более крупными мазками. Это несколько проще, поскольку в спектакле один сюжет, артисты играют и поют на большой сцене, в костюмах и гриме.

– Есть ли роль, о которой вы мечтаете?

– Мне очень нравится опера Верди «Бал-маскарад», и я бы хотела спеть Амелию, а еще Дездемону в «Отелло».

Русская опера за рубежом

– Елена, приходилось ли вам работать на одной сцене со знаменитостями?

– Я пела в одном концерте с Еленой Васильевной Образцовой, это было в Японии, где ее знают и любят. Конечно, старалась уловить все нюансы – каждую ноту, каждый жест великой певицы.

– Выезжаете ли вы на зарубежные гастроли?

– Я регулярно выезжаю за границу. Это и концерты, и оперные постановки. Например, в 2012 году в немецком городе Саарбрюккен была постановка оперы «Евгений Онегин», куда меня пригласили на партию Татьяны. Обычно в европейских театрах своя небольшая труппа, которую задействуют во второстепенных ролях, а на главные партии приглашают зарубежных певцов. На следующий год у меня тоже есть контракт в Германии. Ежегодно ездим с гастролями в Китай.

Конечно, будут премьеры и в нашем театре. Осенью планируется постановка оперы «Пиковая дама» Чайковского, где я буду исполнять партию Лизы, над которой сейчас работаю.

Сон и отдых – залог здоровья

– Есть ли какие-то секреты, чтобы голос всегда был в норме?

– Секрет прост: петь каждый день. Очень важен отдых и полноценный сон. Когда общее состояние организма хорошее, настроение отличное, то и голос звучит замечательно.

– За последнее время случались какие-либо значимые события в вашей немузыкальной жизни?

– Недавно сбылась моя мечта – я стала донором. Я всегда хотела это сделать, но боялась – не знала, как отреагирует мой организм. Сейчас уверена, что повторю это. Мне ничего не стоит сдать кровь, а кому-то она может спасти жизнь.

– Есть ли у вас увлечения помимо работы?

– Раньше были, а сейчас разрываюсь между ребенком и работой, хочется быть хорошей мамой. В выходные мы печем пирожки и вафли, много гуляем, ходим в цирк и детские театры.

Заслуженная артистка РФ Лидия Алексиевская, педагог по вокалу в Курганском музколледже:

– Лена была очень пытливой ученицей, ей все было интересно. Она училась на дирижерско-хоровом отделении, но, понимая, что у нее очень яркие природные данные, с первых шагов была нацелена на то, чтобы стать оперной певицей. Меня удивило то, что Лена, когда окончила училище, сразу замахнулась на Москву. Девушка серьезная, не боится ставить перед собой большие цели и идти к ним, не сворачивая. Сейчас ей дают крупные, интересные оперные партии. У Лены все очень гармонично: у нее есть семья, она воспитывает дочь и параллельно делает карьеру в театре.

Фото из архива Елены Гусевой.