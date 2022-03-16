Елена Колмогорова: «Реализация художественной мастерской потребовала определённого мужества»

Сначала есть просто кусок глины и образ в мыслях. А потом – чудесная ваза, или скульптура, или декоративная тарелка. Елена Колмогорова – курганский керамист, которая нашла дело своей жизни. Как известно, все начинается в детстве. А в детстве Елены была художественная школа и отец, увлечённый творчеством.

– Больше всего мне нравилось рисовать вместе с папой, – вспоминает мастер Елена. И в школу искусств меня привел тоже он.

Во время распределения 6-летней девочке предложили пойти на хореографическое отделение, Но она решительно воспротивилась и пошла туда, куда мечтала, на отделение изобразительного искусства. После школы решила продолжить обучение в художественном училище. Смело отправилась в Челябинск и поступила, но... на отделение скульптуры.

– На живопись был очень большой конкурс, однако отступать я не намеревалась. Тем более что на скульптуре преподавали всё, что мне было интересно, и живопись в том числе, – поделилась она.

Кстати, именно там, в училище, она встретила будущего мужа и нашла хороших друзей, с которыми дружат, теперь уже семьями, до сих пор.

– Начинали с азов. Лепили головы и торсы с классических образцов. Потом уже с живых моделей – к нам приходили балерины из челябинского театра. Это было безумно интересно, – говорит наша героиня.

Параллельно с творчеством, вернее, вместе с ним в жизнь Елены наведывалось простое человеческое счастье – любимый муж, семья и, конечно, маленькие дочки, декреты и переезды.

– В декрете я немного заскучала, – улыбается мастерица, – и решила между делом получить еще одно образование. Поступила в магнитогорский вуз и освоила профессию дизайнера. Удалось поработать и в сфере рекламы, и в ювелирной мастерской.

Потом в стране грянул очередной кризис, и Елена оказалась на «бирже труда». Ходить на отметки и получать пособие ей совсем не понравилось. Поэтому решила рискнуть и отправиться в самостоятельное плавание.

Реализация своего проекта – художественной мастерской – потребовала определенного мужества. Ведь для того, чтобы получить государственную поддержку на открытие своего дела, нужно было сначала взять кредит и купить оборудование. Но все получилось. И вот уже больше 10 лет Елена вместе с мужем работают в своей мастерской.

Муж Андрей всегда мечтал создавать большие скульптуры, а Елена заинтересовалась гончарным делом. Ее любимые изделия – керамические вазы. Вдохновение приносит природа.

– Наступает весна, и я отправляюсь собирать красивые листья и веточки, – раскрывает свои секреты мастер, – Именно их оттиски становятся узорами для изделий.

Вначале пробовали творить из местной глины. Но мало того что глину нужно добыть. так ее еще необходимо растворять, процеживать, сушить и прочее. На одном из творческих фестивалей коллеги по цеху посоветовали выписывать специальную глину через Интернет. Второй важнейший этап, по словам мастера, – это обжиг. Не дай бог, если перед обжигом изделие некачественно просушилось, попался камешек или осталась капелька влаги. Вся работа может пойти насмарку. Ваза просто развалится.

Её вазы и декоративные тарелки после обжига покрываются специальной глазурью, и красота природы увековечивается в изумрудном цвете.

Елена занимается с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

– В прошлом году работали на гончарном круге, сейчас лепим глиняные игрушки просто руками, и я вижу, как детям это нравится, как они раскрываются и расцветают в процессе занятий, – рассказывает мастер.

В творческих планах – большая коллективная работа. Возможно, скульптурная композиция, что-то достаточно монументальное. Именно это обсуждается с друзьями-скульпторами во время встреч.

Юлия Кондратова. Фото предоставлено Еленой Колмогоровой.