Елена Моторина: «Сейчас идёт настоящая информационная война против России»

Представитель общественной палаты Курганской области Елена Моторина прокомментировала ситуацию в стране и в мире:

- Каждый из нас обеспокоен ситуацией, которая сложилась на Украине. Мы постоянно листаем лену новостей в социальных сетях, смотрим информационные программы на ТВ, обсуждаем с коллегами и родными... Соцсети переполнены противоречивыми новостями. Уверена, что практически все понимают, что сейчас идет настоящая информационная война против России. Ее цель – дезинформировать население нашей страны, расколоть общество. Поэтому проверяйте информацию, сверяйтесь с официальными источниками - а ещё лучше - отписывайтесь от ресурсов, которые производят и распространяют ложную информацию. Я для себя выбрала источник информации – сайт Объясняем.рф . Он представлен и в соцсетях. Здесь есть не только новости, но и ответы на многие вопросы, которые сегодня волнуют каждого из нас. #ZаМир #ZаПрезидента #СвоихНеБросаем