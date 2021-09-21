Елена Шмелева предложила дать отсрочку от армии студентам творческих профессий

Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева предложила сохранить отсрочку от армии студентам творческих профессий при поступлении в вуз после колледжа. Сегодня по закону отсрочка теряется при переходе на следующую ступень образования.

Предложение Шмелевой основано на многочисленных обращениях представителей творческих университетов и оркестров. Аргументы сводятся к тому, что за год службы в армии даже талантливый молодой человек может растерять свои навыки. В результате это может пагубно сказаться на его карьере и будущем в целом.

«Молодые люди призывного возраста, выбравшие для себя обучение творческой профессии, должны иметь возможность поступить в вуз без потери отсрочки от службы в армии. В скором времени мы сможем наблюдать рост числа молодых специалистов творческих профессий. Это, в свою очередь, будет способствовать сохранению и популяризации культурных ценностей в России», - отметила Елена Шмелева, добавив, что соответствующая поправка могла бы начать действовать уже со следующего года.

По мнению преподавателя Курганского областного колледжа культуры Елены Храмлюк, предложение Шмелевой должно способствовать росту числа молодых специалистов творческих профессий в вузах. «Сегодня наши выпускники чаще уходят в армию и после начинают профессиональную деятельность. Если бы у них была возможность сразу продолжить обучение без необходимости службы в армии, то, думаю, ей бы воспользовались многие», - отметила она.

Фото с официального аккаунта ОНФ в Твиттере.