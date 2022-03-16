Елена Ситникова объяснила, почему курганцам не стоит закупать продукты впрок

Глава города Кургана Елена Ситникова объяснила, почему жителям областного не стоит закупать продукты впрок.

По её словам, до сезона заготовок ещё далеко, а искусственный ажиотаж лишь стимулирует рост цен. Кроме того, сахар, мука, гречка производятся в России, поэтому они точно никуда не исчезнут с полок магазинов, пишет .

Накануне к зауральцам обратилось областное УФАС с просьбой не скупать сахар, чтобы не создавать тенденций к его дефициту. Говоря о положении дел на сегодняшний день, руководитель управления Татьяна Соболевская отметила, что на отдельные группы товаров наблюдается рост цен в среднем на уровне восьми процентов, и подчеркнула: «По 53-му Постановлению Правительства России вводится мораторий на предельно допустимые розничные цены, если в течение шестидесяти дней превышение на отдельные виды товаров составит десять процентов. Пока мы такого превышения не видим».

Фото Николая Пушилина.