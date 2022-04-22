Елена Ситникова проверила состояние курганских памятников

Глава города Кургана Елена Ситникова в рамках выездного рабочего совещания побывала у Вечного огня на Аллее Славы и проверила, как ведется подготовка к празднованию 77-ой годовщины Победы в Великой отечественной войне.

По информации Департамента развития городского хозяйства, как только сошел снег, специалисты департамента провели ревизию всех мемориальных зон. После чего составили перечень необходимых ремонтных или реставрационных работ, заключили контракты с подрядными организациями. По словам главы города Елены Ситниковой, это плановая работа, которую проводит муниципалитет из года в год для того, чтобы привести все памятники в порядок. «Это не только монументальные памятники такие, как Вечный огонь или мемориалы в Парке Победы, но и памятные доски, которые размещены на территориях образовательных организаций. Ни один объект не остается без внимания», - добавила Елена Вячеславовна.

Объектов, которые требуют ремонта, немного. На некоторых стоит произвести лишь косметический ремонт, как например, на Аллее Славы, сообщили в пресс-службе администрации города. Всю территорию, входящую в мемориальный комплекс, привели в порядок. Покрасили металлические мемориальные доски, венки на Аллее Славы, Стеле «Зауральцы - Герои Советского Союза», произвели шпаклевку и побелку бетонных подпорных стенок и восстановили отколовшуюся плитку. По словам Сергея Воробьева, представителя подрядной организации, выполняющей работы у Вечного огня, все поставленные задачи будут выполнены в срок, люди и ресурсы есть. Он поделился, что единственная трудность в том, что прошли годы с момента ремонта памятников, и некоторые строительные материалы уже устарели, подобрать тот или иной оттенок не всегда удается.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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