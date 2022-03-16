Елена Ситникова возглавила зауральское управление соцзащиты

Ранее работала в сфере образования.
Врио начальника главного управления социальной защиты населения Курганской области с 9 марта назначена Елена Ситникова (тёзка главы города Кургана).
Ранее Елена Ситникова возглавляла Институт развития образования и социальных технологий, работала в департаменте образования и науки региона.
У прежнего руководителя управления социальной защиты Анастасии Золотухиной завершился срок служебного контракта. Как уточнили в пресс-службе губернатора, она покинула пост по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами.
Фото из группы правительства Курганской области в соцсети "Вконтакте".
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