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Елена Ситникова возглавила зауральское управление соцзащиты

Ранее работала в сфере образования

9 марта, 2022 - 17:25

Ранее работала в сфере образования.

Врио начальника главного управления социальной защиты населения Курганской области с 9 марта назначена Елена Ситникова (тёзка главы города Кургана).

Ранее Елена Ситникова возглавляла Институт развития образования и социальных технологий, работала в департаменте образования и науки региона.

У прежнего руководителя управления социальной защиты Анастасии Золотухиной завершился срок служебного контракта. Как уточнили в пресс-службе губернатора, она покинула пост по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами.

Фото из группы правительства Курганской области в соцсети "Вконтакте". 

9 марта, 2022 - 17:25

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