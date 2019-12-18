Если в пожаре синее небо…

Программа была подготовлена насыщенная.

После «Клятвы спасателя» и выступления VIP-гостей виновники торжества возложили цветы к Вечному огню и к памятнику воинам-интернационалистам. Далее в Центральном парке культуры и отдыха под сопровождением мобильного территориального комплекса оповещения населения МЧС России и квадроцикла СПСЧ Курганской области МЧС России стартовал велопробег.

Настроение – праздник

У ледовой арены «Юность» к вечеру стало очень шумно. В воздухе витали ароматы сладкого горячего чая и солдатской каши. Здесь развернулась полевая кухня.

В концертную программу вошли выступления заслуженного коллектива Курганской области – группы «Лада» КПИ ФСБ России и певицы Светланы Сухих. Украсило праздник суровое выступление Курганской станицы «Спас» Оренбургского казачьего вой-ска.

Виновников торжества и гостей праздника поприветствовал советник губернатора Курганской области генерал-майор Владимир Усманов:

– Нет ничего дороже человеческой жизни. Навыки, которые ребята приобретают, участвуя в этом движении, обязательно пригодятся. Спасатель – это человек, который в экстремальной ситуации, когда все испугались, упали, закричали, заплакали, сохраняет в себе спокойствие, уверенность и передает это другим.

Первые шаги

Студенческий корпус спасателей КГУ является молодежным региональным отделением Российского Союза спасателей и действует в Кургане с 2001 года. В его рядах сегодня около двухсот молодых людей. У истоков стоял первый начальник Главного управления МЧС России по Курганской области полковник Владимир Савин. Ведомство он возглавлял с 1997 по 2009 годы.

– Мы создавали корпус спасателей и не верили, что пройдет 15 лет, и люди будут буквально жить этим делом. Цель была одна – чем-то увлечь молодежь, оттолкнуть ее от того, что давала улица. Говорю о бандитизме, разгильдяйстве, поп-музыке, – объяснил Владимир Савин.

Также он подчеркнул, что сотрудники МЧС ходили по школам, встречались с педагогами и детьми. Так появились кадетские классы. Именно они дали импульс студенческому движению:

– Учащиеся выросли, поступили в вузы. Я бы хотел, чтобы Студенческий корпус спасателей КГУ, как многие общественные организации, которые создавались 60 и 70 лет назад, просуществовал долгие годы и сохранил свой дух и свою инициативу.

Ну а девушки?

На базе Курганского госуниверситета студенты могут ознакомиться со специальностью матросов-спасателей. Молодые люди выезжают в Анапу, охраняют Черноморское побережье, проводят всевозможные акции и соревнования. Наиболее популярные, пожалуй, это «Спасатель-45». Участие в них ежегодно принимают порядка 200 учащихся образовательных учреждений нашего региона.

– Основной девиз студенческого корпуса спасателей: обучен, значит, защищен. Оказание первой помощи и психологической поддержки, ведение аварийных пожарных спасательных работ – всем этим сегодня занимаются наши ребята, – говорит руководитель Студенческого корпуса спасателей КГУ – молодежного крыла «РОССОЮЗСПАСА» Андрей Поталицин.

Он также акцентировал внимание на том, что в их коллективе нет разделений по гендерному признаку:

– Чрезвычайная ситуация не спрашивает, какого пола человек, сколько ему лет, что он умеет, а что не умеет.

Яркий пример девушки-спасателя – третьекурсница исторического факультета КГУ Евгения Перевалова. С военным делом девушка знакома не первый год. В Куртамыше училась в кадетском классе. Потом поступила на документоведа, в 2015 году познакомилась с ребятами из спасательного движения – и понеслось.

– Те знания, которые мы получаем, пытаемся донести до всех желающих, как для взрослых, так и для детей, чтобы в любой жизненной ситуации люди не паниковали и знали, как правильно себя повести. Для меня это буквально новая жизнь, новое дыхание, всю себя посвящаю этому делу. Совсем недавно мы выезжали в санаторно-оздоровительный лагерь «Зеркальный». Показывали, как действовать в условной чрезвычайной ситуации при обрушении здания. Азы первой медицинской и психологической помощи, альпинистская переправа, – перечисляет с улыбкой Женя.

Прикоснулись…

Одну из площадок курировал Курганский пункт отбора на военную службу по контракту. Здесь можно было не только узнать подробнее про Вооруженные силы России, но и попробовать себя в сборке и разборке стрелкового оружия на время! Желающих было – хоть отбавляй!

– Дали подержать автомат Калашникова и пистолет Макарова. Это же здорово! Тоже хочется в будущем получить военную специальность, – говорит один из гостей праздника девятилетний Кирилл Иванов.

Студенческий корпус спасателей КГУ организовал выставку специального оборудования, которое необходимо для оснащения спасательных формирований. Гости могли примерить экипировку пожарных, водолазов и летчиков. Отдельная площадка была у пейнбольного клуба «Адреналин».

Завершился вечер массовыми катаниями на коньках в ледовой арене «Юность» и розыгрышем сертификатов на прогулку на катере на озере Орлово.

Фото Александра Кадникова.