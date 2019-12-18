Эстафета – супер! Скорее бы новая

23 апреля зарядил дождь, но он не смог испортить боевого настроения, и на парад­открытие вышли все команды­участницы.

Болельщиков и спортсменов приветствовал первый заместитель губернатора, президент федерации легкой атлетики Курганской области Сергей Пугин.

– В этом году мы посвящаем эстафету 71­й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и очень приятно видеть большое количество участников. Погода нас уже испытала на прочность, и, думаю, мы не растаем. Заряд оптимизма должен помочь участникам показать свои лучшие результаты и помочь своим командам победить. А это главное. Еще более важно то, что сегодня собрались поклонники здорового образа жизни, поклонники легкой атлетики, самого массового вида спорта в России, и все те, кому небезразлично здоровье нации. Несмотря ни на что, эстафета на призы газеты «Новый мир» живет и развивается, – заметил Сергей Владимирович, который также вручил благодарности Всероссийской федерации легкой атлетики зауральским тренерам.

В числе награжденных мастер спорта СССР, преподаватель КГУ Евгений Штода; Юрий Цветков, тренер ДЮСШ №5; Николай Власов, преподаватель ШГПУ; Анатолий Шатило из Далматовского района и многие другие. Тренерский стаж у всех давно перевалил за 40 лет.

Первый старт

Первыми на еще не просох­шую от дождя дорожку вышли лучшие команды из девяти детских садов. Накануне ребята поборолись в городской эстафете. Забег динамичный, все этапы на виду, поэтому болельщики не скрывали своих чувств.

Эмоциональный накал не стихает и после финиша. Родители переодевают детей в теплые куртки, поят чаем. Рада семья Игоря Ашихина из детского сада №92.

– Команда детского сада занимает первое место в эстафете уже третий год, – рассказывает заведующая Наталья Кичигина. – У нас прекрасные физруки Ирина Бойко и Анастасия Быкова, которые много лет работают по программе здоровьесбережения детей.

Радость на лицах болельщиков и бегунов других команд. Развеваются флаги Центра развития ребенка №126 (3­е место) и флаг 111­го детского сада (2­е место):

– Наш садик очень спортивный, – рассказывает Марина Корнеева. Ее сын Егор только финишировал в команде детсада №111. – Ребята каждый день тренировались в садике, готовились и во дворе, устраивали соревнования с друзьями, – продолжает она.

Всем командам достались призы и теплые слова от председателя Курганского отделения Российского детского фонда Ольги Ерофеевой.

Новый лидер в эстафете школьников

Забег среди общеобразовательных школ города Кургана давно уже стал самым массовым. Он, кстати, идет в зачет спартакиады городских школ. На этот раз на старт вышли учащиеся из 37 образовательных заведений. Три круга, пятнадцать этапов. На первом, самом ответственном этапе лидерскую позицию захватил бегун из школы №56 Данил Дымшаков. А основная борьба на дистанции развернулась между командами гимназий №30 и №47 (прошлогодние победители). Первым завершил дистанцию финишер гимназии №30 Всеволод Плющев:

– Было скользко. Поэтому под конец сильно «забил» ноги, но был приличный отрыв, и, в принципе, я не особо волновался. Все участники моей команды молодцы. Сделали результат.

Можно сказать, что победу команде принесла кандидат в мастера спорта Юлия Рыжкина (ДЮСШ №5, тренер Николай Артемьев), которая на своем этапе обогнала соперниц и передала палочку с неплохим заделом более 20 метров:

– Я побежала не очень быстро, потому что этап растянутый – 450 метров. Потом почувствовала соперницу, опередила ее. И затем уже команда увеличивала разрыв. Задача была занять первое место, и мы ее выполнили.

Итак, гимназия №47 на втором месте. Команда школы №56 – на третьем, причем в прошлогодней эстафете ребята были только пятнадцатыми, так что прогресс налицо, и бронзовые призеры не скрывают желания еще побороться за первое место.

Быстрей, ещё быстрей!

Учащиеся гимназии №30 вновь оказались в призерах. В смешанном забеге основных школ, детских домов и школ­интернатов в своей группе ребята, преодолев два круга, заняли второе место. Среди основных школ победу праздновали ученики школы №45, третье место у школы №7, а абсолютными победителями забега уже закономерно (несколько лет не сдают позиций) стали ребята из школы­интерната №17. Отрыв от преследователей составил больше 13 секунд.

В этой группе на втором месте команда областного лицея­интерната для одаренных детей, на третьем месте команда губернаторской Шадринской кадетской школы­интерната.

Эмоциями от победы делится Жанна Михайлова, учитель физкультуры школы­интерната №17:

– В команде есть и новенькие, и проверенные бойцы. В этом году команда ровная, все почти одного уровня подобрались. Результатом довольны, но, конечно, нервно очень было. На пятки нам наступала команда областного лицея для одаренных детей, но на третьем этапе мы ушли в отрыв. Мы делали ставку на Константина Мосина, Романа Беляева, Анастасию Гуляеву, Анастасию Колесникову, Павла Деева. Шестиклассница Полина Большакова выдержала свой этап достойно. Теперь готовимся к своему 24­му Рябковскому пробегу. Старших ребят будем отправлять на «десятку».

Не оставили шансов

Эстафета среди вузовских команд подрастеряла значимость, но не потеряла своей остроты. Вместо сборных вузов, как бывало, на дорожку вышли сборные команды факультетов четырех учебных заведений. Семь команд (больше всех) выставил Курганский гос­университет.

Самой подготовленной оказалась эстафетная бригада Шадринского педуниверситета. Отличный старт, приличный отрыв, метров в сто, который держался практически с самого начала забега. Шадринцы, учащиеся факультета физической культуры, финишировали в гордом одиночестве, опередив ближайших преследователей, экономфак КГСХА, почти на 35 секунд. Третьими завершили дистанцию воспитанники Евгения Штоды с факультета психологии, валеологии и спорта Курганского госуниверситета.

Николай Власов, тренер команды­победительницы ШГПУ, так оценил выступление своей команды:

– Это первая университетская победа, и она дорогого стоит. Мы подбираем ребят, работаем со спортивными школами. У нас ровная команда, в основном кандидаты в мастера спорта и перворазрядники.

Своим секретом успеха поделилась и участница команды ШГПУ Алена Климова:

– Я занималась в ДЮСШ города Шадринска, потом поступила в университет. Все классно, победителями становиться приятно. Мы хотели этого и очень ждали. После таких соревнований хочется всю жизнь бегать. Будем стараться всегда занимать первые места, чтобы стать коренными чемпионами эстафеты.

Евгений Штода, мастер спорта СССР, тренер­преподаватель КГУ так прокомментировал забег вузовских команд:

– Если говорить о том, что было раньше и что сейчас, это небо и земля. Раньше этапы были длиннее, составы команд были больше и выступали сборные команды. Конечно, и теперь все болеют, переживают, но ажиотаж уже не тот. На удивление, сегодня народу много. На парад вышло столько людей, я просто не ожидал. Пусть дождик поморосил, но сейчас погода замечательная. Пусть процветает эстафета на призы газеты «Новый мир»!

На последних секундах

В соревнованиях среди средних профессиональных учебных заведений, как у девушек, так и у юношей, победителями стали представители Курганского училища олимпийского резерва.

Девушки из КУОР стали единоличными чемпионками эстафеты и финишировали с заделом больше 40 секунд. Второе место у Курганского педагогического колледжа. Третье место занял Зауральский колледж физкультуры и здоровья.

А вот у юношей все решилось на последних метрах дистанции. Иван Худяков, финишер команды Курганского училища олимпийского резерва, говорит, едва отдышавшись после этапа:

– Я принял эстафету вторым на своем этапе. Сначала держался за лидером, потом соперник выдохся. И я уже рванул к финишу. Эстафета просто супер! Поскорее бы еще одна.

На две секунды позже финишировала команда Курганского педколледжа. Третье место у Курганского государственного колледжа.

Эстафеты без призов

не бывает

Эстафета на призы газеты «Новый мир» объединяет не только спортсменов, но и парт­неров, единомышленников.

ИД «Новый мир» выражает признательность управлению по физической культуре, спорту и туризму Курганской области (Начальник Александр Васильев), коллективам Центра спортивной подготовки Курганской области (директор Артур Беледин) и Курганской областной специализированной детско­юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1 (директор Андрей Рязанов) за организацию спортивной части эстафеты.

И конечно же, не состоялась бы эстафета без наших преданных соратников­спонсоров. В этом году призы для участников подготовлены Курганской областной филармонией (директор Виктор Антипин), ОАО «Курганфармация» (генеральный директор Евгения Кобызева), ООО «Газпром межрегионгаз Курган» (генеральный директор Юрий Фишер), Представительством Ямало­Ненецкого автономного округа в Курганской области (руководитель Валерий Рязанов), ООО «Молоко Зауралья» (генеральный директор Виктор Сбродов).

Не осталось в стороне от эстафеты предприятие ООО «ВИТ» (генеральный директор Андрей Волков), предоставившее сертификаты на свою продукцию.

– Всегда приятно поддерживать эстафету. Это праздник здоровья и спорта. Здесь выступают молодые люди, среднее поколение и ветераны, которые не забывают традиции. Спортсмены из районов приезжают в областной центр, чтобы показать себя на все Зауралье. С начала двухтысячных годов наше предприятие выступает спонсором эстафеты «Нового мира», к сожалению, не с самого начала эстафеты. Мы за то, чтобы зауральцы питались качественными продуктами. Ежегодно с начала 2000­х годов продукция нашего предприятия отмечается знаком «100 лучших товаров России», ежегодно с 2007 года наши продукты также отмечены знаком в номинации «Качество». Мы стараемся не снижать планку и всегда выпускать качественную продукцию, – говорит коммерческий директор ООО «ВИТ – Юргамышские колбасы» Александр Семкин.

Не стареют душой

Легкоатлетическую программу завершили эстафеты ветеранов и коллективов физической культуры.

Победителями в своих забегах стали команды КМЗ­1 у ветеранов, клуб «Зауралец» среди КФК у женщин и военная часть 2351­1к среди КФК у мужчин.

Итог эстафеты подвел главный судья соревнований Андрей Пястолов:

– Внесла коррективы погода, но это еще раз проверило закалку спортсменов. Я считаю, что эстафета на призы газеты «Новый мир» – это первый крупный старт для наших легкоатлетов после зимнего сезона, проверка сил. Борьба была честной, бескомпромиссной.

Кручу педали, кручу...

Под вновь накрапывающий дождик прошла зрелищная и быстрая кольцевая велогонка, посвященная памяти мастера спорта Н.Е. Кузнецова.

В разных возрастных группах на разных по классу велосипедах 47 гонщиков преодолели свои дистанции и выстроились для награждения. Победителем у юношей стал Матвей Токарев. У девушек лучшей гонщицей стала Ольга Кочегарова. Первое место у мужчин занял Сергей Слепцов. Среди профессиональных гонщиков в категории «мастер» первым гонку (5 кругов) завершил мастер спорта Александр Кармальский.

Увидимся через год на очередной новомировской эстафете.