Евгений Кафеев проверил температурный режим в Кетовской ЦРБ

По санитарно-эпидемиологическим требованиям допустимая температура для детей в медицинском учреждении - от 20 до 24 градусов по Цельсию.

Исполняющая обязанности заведующей детским отделением Кетовской ЦРБ Антонина Колчанова продемонстрировала депутату Курганской областной Думы (фракция «Единая Россия») Евгению Кафееву температурный режим в учреждении.

«Убедились, что в палатах, процедурных кабинетах достаточно комфортная температура, батареи горячие. Окна установлены пластиковые, их необходимо утеплить, поскольку со временем монтажная пена проседает», - отметил единоросс.

По словам медперсонала в отделении установлено четыре электрических водонагревателя, однако, этого недостаточно.

«Дети до года и пациенты с заболеванием гастроэнтерит особо нуждаются в ежедневной горячей воде», - подчеркнула Антонина Колчанова.

По предложению Евгения Кафеева в общую комнату гигиены детей и в процедурный кабинет будут установлены два водонагревателя, которые парламентарий приобретёт в ближайшее время.

Отметим, что ремонт детского отделения Кетовской ЦРБ запланирован в 2022 году. Проектно-сметная документация прошла экспертизу, в скором времени начнётся процедура аукциона.

По информации Курганского регионального отделения "Единой России".