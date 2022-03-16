Фельдшер скорой медицинской помощи вернулся в Мишкино из ХМАО

В Курганской области фельдшерам оказывают очень хорошие меры социальной поддержки. Мнением поделился Данила Шевчук, в 2021 году переехавший в Зауралье из ХМАО.

В Ханты-Мансийский Автономный округ он уехал в 2014 году после окончания Юргамышского медицинского колледжа. Врач признался, что всегда хотел вернуться работать в родное Мишкино.

«Когда летом 2021 года меня пригласили в Мишкинскую ЦРБ фельдшером скорой медицинской помощи, я, познакомившись с больницей и условиями работы, посоветовавшись с женой, решил переезжать. Мне все понравилось!» - рассказа Данила.

Став участником программы «Земский доктор», молодой специалист получил государственную поддержку в размере 750 тысяч рублей. Семье помогли снять жильё, за аренду которого медицинский работник получает компенсацию. А также предоставили места для детей в детсаду.

В департаменте здравоохранения отметили, что во всех помещениях Мишкинской ЦРБ проведён качественный современный ремонт, отделение скорой медицинской помощи оснащено необходимым оборудованием и реанимобилями, есть спортивный зал для медицинских работников. За счёт средств ЦРБ проводится обучение сотрудников.