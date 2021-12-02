Фермеры Курганской области создадут более 100 новых рабочих мест

В село Долговка Куртамышского района прибыла очередная партия крупного рогатого скота. Фермер Лариса Пильникова в этом году получила областной грант на развитие КФХ в сумме 4 млн рублей. На конкурс заявляли свои бизнес планы 67 фермеров. Лариса стала одной из 35 победителей, тех, кто смог доказать комиссии эффективность своей работы.

Средства были израсходованы ею на приобретение 18 нетелей мясного направления, а также технику: трактор, погрузчик, ковш, пресс-подборщик. Для размещения новосёлов фермером проведен ремонт помещений старых колхозных ферм, которые годами пустовали и разваливались, теперь здесь поселились животные. На сегодняшний день ветеринарный карантин прошел благополучно, бурёнки продолжают осваиваться на новом месте.

Напомним, в 2021 году финансовую поддержку за счет бюджета получили 50 фермеров и крестьянско-фермерских хозяйств. По программе «Агростартап» - 14 начинающих фермеров, субсидии на создание и развитие КФХ - 32, гранты на развитие семейных ферм - 4 фермера. По программам поддержки фермеров предоставляются гранты до 4 млн рублей, по программе поддержки семейных ферм - до 30 млн рублей. На полученные средства в общей сложности фермеры планируют приобрести 1250 голов крупного рогатого скота и более 1500 овец и коз. Это позволит создать на селе 104 новых рабочих места.

По материалам газеты «Куртамышская нива».