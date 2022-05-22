Фермеры Шароновы из Звериноголовского района «сообразили на троих»

Счастье, когда родные люди мыслят одинаково и живут в согласии. А если их объединяет общее дело, как трех братьев Шароновых, то это и вовсе настоящая благодать.

Крестьянские (фермерские) хозяйства – прочная основа экономики аграрного сектора Звериноголовского района. Именно здесь активно внедряются все самые передовые технологии, наращивается производственный потенциал. Агропром – эффективная и выгодная отрасль, и этот факт подтверждают братья Шароновы из Звериноголовского района. Они-то уж дело знают.

Василий

В том, что небольшое животноводческое хозяйство может давать неплохую прибыль, многие еще недавно сомневались, а сегодня для развития данного направления в регионе создаются самые благоприятные условия. И житель села Звериноголовского Василий Шаронов убедился в этом лично. Именно он первым из родных братьев еще семь лет назад официально зарегистрировал на селе фермерское хозяйство и к 12 имеющимся на подворье коровкам стал добавлять все новое поголовье.

Раньше об этом и не думал, но в его семейный рабочий процесс вмешалось государство. Предложило владельцам мелких хозяйств существенную поддержку, отчего настроение у крестьян начало меняться. Такой расклад позволил Василию пересмотреть свои первоначальные планы и взять уверенный курс на расширение собственного владения. В 2015 году он составил приемлемый для него бизнес-план, поучаствовал в объявленном департаментом АПК конкурсе и получил от государства солидную грантовую поддержку. На появившиеся в его распоряжении средства сумел приобрести животных чистокровной английской мясной породы герефорд, особо отличающихся своей неприхотливостью и быстро набирающих вес. Сейчас количество подопечных в крестьянском (фермерском) хозяйстве Василия Шаронова выросло до 80 голов, 36 из которых составляют маточное стадо.

По словам руководителя аграрного комплекса Звериноголовского района Ивана Баландина, ситуация для тех хозяйств, которые заняты развитием животноводства, была бы совсем иной, если бы не госпомощь: субсидии на содержание маточного поголовья, возмещение части затрат на приобретение молодняка, льготные займы и гранты – Всё это в распоряжении крестьян, а значит, есть возможность развиваться.

Кстати сказать, с интересом относится к отцовскому занятию и шестилетний сынишка Артём, который не боится никакой работы, охотно ухаживает за животными и пробует самостоятельно водить серьёзную сельскохозяйственную технику. Судя по всему, вырастет у отца надёжный помощник.

Следом – Алексей и Сергей

И хороший пример может быть заразительным. И вовсе, видимо, не случайно, что вслед за старшим братом Василием попробовать свои силы решил и Алексей. А почему бы и нет, если навыки хозяйственной работы братьям привиты с раннего детства. В доме Шароновых всегда водилась живность, на огороде растили овощи, картошку. В магазин за этим всем точно не ходили.

На самом старте нового проекта Алексею тоже помогло государство. Грантовые средства в 2020 году сделали реальной возможность заиметь 25 нетелей все той же герефордской породы. А ещё приобрести чрезвычайно необходимый для выполнения разных видов работ трактор МТЗ-82. Сегодня на ферме Алексея уже 65 коров, 25 из них маточное стадо. Не забывает хозяин и о надежной кормовой базе, сбалансированном рационе питания обитателей фермы, а для улучшения мясных характеристик животных завез в минувшем году из Челябинской области двух быков-производителей, опять же герефордской породы.

Но и на этом сказке не конец. По сказочной традиции братьев трое. И вот еще один брат династии Шароновых нацелился на развитие животноводства. Пока Сергей относится к категории владельцев личного подсобного хозяйства и не обладает солидным производственным потенциалом, но тоже надеется в текущем уже году поучаствовать в конкурсе на получение грантовой поддержки. А если все задуманное свершится, то к имеющимся двенадцати коровам и девяти лошадям намерен добавить животных чисто мясного направления. «Задача вполне реальная, и отступать от ее решения я вовсе не намерен», – говорит Сергей.

...И многие другие

Как рассказали в департаменте регионального АПК, в прошлом году финансовую поддержку в Курганской области получили 50 представителей крестьянских (фермерских) хозяйств, а общая сумма всех средств составила 240 миллионов рублей.

Работать можно, заверяют Шароновы и стараются вести свой бизнес вместе. Так, считают они, легче преодолевать возможные трудности. Коровы и нетели, например, содержатся в одном загоне. Прекрасно чувствуют себя в такой обстановке и телята. Для них тут полное раздолье. С приходом теплой погоды все обитатели ферм отправляются на летнее ранчо. Так в шутку называют братья благоприятные для выгула подопечных зелёные луга.

Важным аспектом является процесс заготовки кормов. В арсенале братьев 300 гектаров земли, нужно эффективно справляться с требуемыми объёмами. Даже в минувшем, крайне засушливом сезоне, когда в районе объявляли режим чрезвычайной ситуации, они смогли создать необходимый запас и обеспечить животным сытную зимовку. Стоит признать, что есть у Шароновых перед другими сельхозтоваропроизводителями небольшое, но очень важное преимущество: принадлежащие им луга расположены в так называемой затопляемой зоне, и в экстремальных засушливых условиях данный фактор становится едва ли не определяющим. Как говорится, не было бы счастья...

Братья Шароновы нередкие гости в редакциях СМИ. И стоят на том, что, несмотря на все имеющиеся трудности (а у кого их нет?), животноводческое направление имеет достойную перспективу. При этом главное внимание обращают они на работающие в регионе проекты, которые помогают становлению таким хозяйственникам, как они.

К этому хочется добавить, что в Звериноголовском районе непосредственно в аграрной сфере уже сложились прочные традиции и есть прекрасные примеры, которым можно подражать. Достаточно назвать устоявшиеся крестьянские (фермерские) хозяйства Валерия Мазько из деревни Зубаревки, Константина Виноградова, Сергея Алёхина и Татьяны Андреевой из села Звериноголовского, Николая Иванова из села Труд и Знание, Павла Птицына из села Круглого. Иные из них уже становились лауреатами известной в Курганской области премии имени народного академика земледелия Т.С. Мальцева. А это значит, что возможности для развития фермерского движения, для устойчивого функционирования экономики в аграрной отрасли района, да и региона в целом, тоже, несомненно, есть. И немалые.

Владимир Амурский. Фото из открытых источников.

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