Финский вояж с продолжением

Cразу и не поймете, куда вы попали. Это самый настоящий музей, где хранятся дорогие для ветерана грамоты, дипломы, фотографии… Не счесть им числа, но все же самая желанная награда, конечно, та, которая отливает на солнышке ослепительно ярким золотистым цветом.

От Уфы

до заграницы

Эту медаль, как и еще одну, из серебра, Петр Павлович хранит отдельно от всех остальных и достает лишь изредка, чтобы рассказать родственникам или близким ему людям удивительную историю появления наград. Приехали они в Курган и поселились в квартире Тюленева из далекой от нас холодной страны Суоми. Тот финский вояж оказался для зауральского спортсмена необыкновенно удачным: буквально в считанные дни он стал поистине знаменитым, а слава о быстроногих курганских лыжниках разнеслась по всему Старому Свету.

Еще до поездки за границу в Уфе собрались все лучшие лыжники Урала, чтобы отвоевать себе право на участие в финале Спартакиады народов РСФСР. Тюленев тогда превзошел самого себя. Буквально пролетев дистанцию в 30 километров за 1 час 43 мин. 41 сек., он хоть и не был первым, но выполнил норматив мастера спорта СССР. И сумел войти в сборную команду ЦС «Локомотив». А это означало, что предстояло самое серьезное в спортивной карьере испытание – европейское первенство среди железнодорожников в Финляндии. Сам факт попадания в состав сборной страны уже можно было считать большой победой. Впрочем, главный триумф ожидал нашего земляка впереди.

«Урал. Тюленев. СССР»

И хоть прошло с того, поистине яркого не только для Тюленева, но и для всего Зауралья события достаточно много лет, помнит его ветеран практически детально. О том сюрпризе, который в феврале 1961 года преподнесли курганцы на финской трассе, немало писалось на страницах советских и иностранных газет. И если вы спросите сегодня Петра Павловича о самых ярких и значимых событиях в его спортивной биографии, он назовет вам именно это.

– Что и говорить, – вспоминает Тюленев, – я тогда действительно набрал хорошую форму и на отдельных соревнованиях успешно соперничал с признанным лидером лыжного спорта Зауралья, мастером спорта СССР Анатолием Калеватовым. В Финляндию поехал в надежде доказать, что в сборную попал совсем не случайно.

И надо сказать, что ему это удалось. Первый же старт в гонке на 15 километров показал, что без борьбы победу именитым конкурентам Тюленев не отдаст. Неудержимая зауральская ракета под №7 пролетела дистанцию за 53 минуты и 5 секунд. Прекрасное время! Только лишь знаменитый лыжник, член олимпийской сборной Норвегии Рейдар Андерсен сумел улучшить данный результат и обойти нашего спортсмена. Но и серебряная медаль стала для Петра Павловича достойной наградой. Именно после этого серебряного финиша и обрушилась на него лавина популярности. Тюленев говорит, что сразу после соревнований и болельщики, и финские журналисты не давали ему прохода и практически разрывали на части. Кто-то даже предложил обменяться кепками. Петр Павлович не мог отказать, хотя головной убор неугомонного финна оказался для него слишком мал. Вот и пришлось ходить в лыжной шапочке до возвращения в Москву.

И еще произошел не совсем обычный эпизод, который в дальнейшем послужил хорошей поддержкой нашему земляку. Речь идет о том, что болельщик попросил у Тюленева автограф, а тот взял да написал: «Урал. Тюленев. СССР». Но еще больший, золотой успех ожидал зауральского лыжника на следующий день в эстафете 4х10 километров в составе команды страны. Тогдашний партнер по сборной Лев Иванов отправил его на дистанцию с гандикапом в 30 секунд. Следом за зауральцем бежал хозяин европейского первенства, и это делало борьбу еще более острой. Но вдруг произошло невероятное. Вместо поддержки своего земляка горячие финские болельщики стали активно поддерживать советского спортсмена, скандируя на всю округу: «Ural! Tjulenev! Neuvostoliito!» («Урал! Тюленев! Советский Союз!»).

– После этого, – вновь вспоминает Петр Павлович, – мне оставалось только лететь.

И он действительно летел к золотой командной медали.

– Складывалось впечатление, что моим лыжам приделали моторчики, – удивляется он тому состоянию, которое испытывал на дистанции.

Сложно даже представить, но Тюленеву удалось сделать прак-тически невозможное. Он увеличил отрыв от финской сборной же-лезнодорожников еще на 15 секунд и практически решил исход борьбы в пользу своей команды. Десятикилометровый этап пробежал за 31 минуту 37 секунд. Такого результата наш земляк еще не показывал, и это был достойный вклад в общий успех коллектива.

А из Финляндии вместе с мини-кепкой он увез серебряный кубок за выигрыш эстафеты и такую же ложку за лучший результат, показанный на этапе этого вида программы, а также лыжи за второе место в гонке на 15 км и массу всевозможных финских газет с его портретами.

И лошадей

укрощал

Впрочем, не только о своих несомненных успехах может рассказать сегодня прославленный ветеран. В спорте, как и в жизни, всякое бывает. Однажды, к примеру, на соревнованиях Центрального совета «Локомотив» в Златоусте он сломал лыжи и палки.

– Трасса там была настолько холмистая, что и без лыж можно было ноги переломать, – рассказывал Тюленев после выступления журналисту одной из зауральских газет. – Ну, говорю себе, Петруха, придется подвиг тебе совершить. Как до финиша добрался, понять не могу. Упал даже один раз. Потом выяснилось, что в итоге занял седьмое место. Довольно почетно, думаю, на целых лыжах мог бы и в призеры попасть. А потом выяснилось, что первые шесть лучших спортсменов тоже без конца падали.

Кстати, областные издания той поры писали о Тюленеве достаточно часто. Один из подзаголовков к материалу «Человек, попавший в свою колею» звучал: «И лошадей укрощал, и с трамплина прыгал». Автор пишет, что Петр Павлович выбрал свою колею еще в 12 лет. С детства работал на колхозных полях и, несмотря на свои невеликие габариты, умудрялся укрощать строптивых лошадей в родной деревне Нечаевке Кетовского района. И еще газета писала о том, что судьба одаренному парнишке благоволила, ведь в Курганском железнодорожном училище на его пути встретился Альберт Федорович Карпов – еще одна живая легенда зауральского лыжного спорта. Он-то и стал первым тренером будущего чемпиона и призера европейского первенства.

Однако одними лишь гоночными лыжными дисциплинами Тюленев не ограничивался и чуть было не стал прыгуном с трамплина. Был эпизод, когда он улетел за 60 метров. «…И если бы не травма плеча, из-за которой Петр Петрович рано завершил спортивную карьеру, – писала пресса тех времен, – глядишь, появился бы в Зауралье одновременно бегающий и летающий лыжник экстра-класса».

Несметное

богатство

Почти три года назад заслуженный работник физической культуры России, чемпион Европы среди железнодорожников, мастер спорта СССР, отличник профтехобразования, заслуженный работник физической культуры РСФСР Петр Павлович Тюленёв отметил 80-летний юбилей. Можно долго рассказывать о том, как студент Ленинградского физкультурного техникума, которого кто-то из журналистов окрестил «ковбоем из Нечаевки», пробивался к вершинам спортивного мастерства, как покорял, казалось бы, неприступные высоты, но самое главное то, что он всегда оставался доброжелательным, дисциплинированным и целеустремленным человеком. Именно так отозвался о нем первый тренер Альберт Федорович Карпов.

И сейчас Петр Павлович, который может похвастать несметным богатством в виде детей, внуков и правнуков, остается в центре спортивных событий – за всем следит, все смотрит и все читает. Аккуратно разложенные по отдельным папочкам вырезки из газет, протоколы самых разных лыжных соревнований, целые россыпи медалей, кубки – живое свидетельство славного спортивного марафона, который прошел, а если точнее, то пробежал легендарный зауральский спортсмен. Похвастать таким может далеко не каждый.

Фото Николая Белобородова

и из архива героя публикации.