Форум умных идей

Первомайские выходные выдались насыщенными: интеллектуальные конкурсы, мастер­классы, дискуссии, встречи с интересными людьми и подвижные игры на свежем воздухе. А все потому, что в Кургане проходил областной молодежный образовательный форум «Зауралье­2016», собравший около трехсот человек.

Организаторы называют его своеобразной площадкой по объединению ресурсов общества, государства и бизнеса для поддержки «умного капитала». В рамках форума работало пять направлений, связанных с патриотическим воспитанием, добровольчеством, предпринимательством, развитием студенческих объединений и профессиональных сообществ молодёжи.

Ребята участвовали в мастер­классах, деловых играх, практикумах, дискуссиях, круглых столах, общались с гостями и экспертами. К слову, участники площадки «Мое дело» встретились с бизнесменами Романом и Игорем Варнавскими. Они рассказали будущим предпринимателям, как начали свое дело с нуля, как воплощают новые идеи в жизнь и поделились некоторыми секретами успешного ведения бизнеса.

Молодые зауральцы приехали на форум со своими инициативами и представили экспертам собственные проекты. Жюри определило призеров областных конкурсов «Бизнес­идея» и «Доброволец Зауралья». В сфере услуг победил проект Дмитрия Шабурова из Куртамыша.

– Он заключается в открытии спортивного клуба с туристическим уклоном. Я считаю, что настоящий спортклуб – это не только изнуряющие тренировки, но и турпоходы. Раньше во многих учебных заведениях проводили некие туристические маршруты, выезжали на природу. К сожалению, в Куртамыше давно исчезла эта традиция, но очень хочется ее возобновить, – рассказывает молодой человек.

Лучшим в сфере сельского хозяйства признан проект выращивания озимого чеснока, автором которого является Максим Черных из Далматовского района, а победа в сфере производства и Гран­при конкурса «Бизнес­идея» достались Павлу Вохменцеву из Юргамыша, представившему на суд жюри инновационный проект «Умная теплица». Он даже показал первый опытный образец блока управления теплицей, который сконструировал самостоятельно.

А завершилось все вручением областных молодежных премий.