ФСБ предупредила о росте фактов угроз террористического характера в электронной почте и с телефонов

В связи с политической обстановкой, связанной с проведением Вооруженными Силами Российской Федерации специальной операции, ФСБ России отмечается значительный рост фактов распространения угроз террористического характера с иностранных ресурсов электронной почты, а также с мобильных номеров, принадлежащих украинским операторам сотовой связи, целью которых является сбор данных о российских военнослужащих и призывы к участию в несанкционированных митингах и акциях.

Массовые рассылки и телефонные звонки активно используются вербовщиками для распространения фейковой информации, дискредитирующей российскую армию.

УФСБ России по Курганской области призывает граждан не поддаваться на подобные провокации, проверять информацию, получаемую из различных источников и сообщать в правоохранительные органы о случаях получения угроз, проведении несанкционированных митингов, публикациях, целью которых является сбор сведений о военнослужащих российской армии или сотрудниках силовых ведомств.

По информации пресс-службы УФСБ по Курганской области.