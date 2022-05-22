Газ придёт в 131 населённый пункт Курганской области

Газ придёт в 131 населённый пункт региона, в том числе в 10 ранее негазифицированных районных центров. Общий объём капвложений по этой программе - 25,9 млрд рублей. Работы организуют в рамках масштабной программы газификации Курганской области на 2021-2025 годы, подписанной губернатором с ПАО «Газпром», сообщили в пресс-службе главы региона.

Подать заявки на социальную газификацию можно несколькими способами, очно или онлайн: через сайт Единого оператора газификации https://vk.cc/cdI5LZ ; на электронную почту АО «Газпром газораспределение Курган» eo@kurgangazcom.ru; в газовой службе Вашего района (за исключением города Кургана и города Шадринска); для города Кургана и города Шадринска: в пунктах приема заявок, единых центрах предоставления услуг АО «Газпром газораспределение Курган» в г. Кургане и г. Шадринске.

Адреса и телефоны размещены по ссылке: https://vk.cc/cdB3ae

Более подробную информацию по догазификации вы сможете найти: https://vk.cc/cdB37Z