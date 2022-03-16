Газета «Трудовая слава» стала хорошим другом для жителей Сафакулевского района

Уже 90 лет существует Сафакулевская районная газета «Трудовая слава», в прошлом 2021 году она отметила этот славный юбилей. Мы – обычная районная газета. Со своей историей, со своими традициями, с трудностями и проблемами.

Первое ее название было «Колхозчылар тавыши» (Голос колхозника). Основателем газеты был прекрасный журналист Якуб Галеевич Галеев. Он находился творческих людей, добивался выделения помещения и оборудования, решал все организационные вопросы. Параллельно Якуб Галеевич писал материалы, вычитывал, редактировал, учил правилам набора и верстки. И 26 июня 1931 года вышел первый номер «районки». Газета воспринималась как чудо новой культуры, она передавалась из рук в руки, в то время устраивались громкие читки. Начиная всего с двухсотен тиража, к 1935 году она имела 1500 подписчиков.

Районная газета стала для жителей хорошим другом, который не только предоставлял актуальную информацию, но и отвечал на вопросы, советовал, а иногда и указывал на недостатки. Работали в газете журналисты от «Бога»: Салимьян Шакиров, братья Нагим и Барый Вахитовы, Рафаэль Мухаметов, Федор Майский и другие.

Великая Отечественная война не могла не отразиться на газете. Уходили на фронт газетчики, многие из них погибли в жестоких боях за Родину. За годы войны переработали многие наши земляки.

Возвращались с войны солдаты и вместо оружия вновь в руки брали перо: С.Галямов, Г.Баймухаметов, Х.Набиуллин, А.Куликов, Х.Юсупов, которые работали не долго, но оставили отпечаток своего труда. Многое сделали для газеты: Шарип Лутфуллин, Шайхетдин Сулейманов, Сафиулла Иргизов, они в разное время были талантливыми редакторами «районки».

В 1950 году газета переименована - она стала называться «Коммунист», редактором назначен Н.Вахитов. И только в 1965 году обрела свое нынешнее название «Трудовая слава». Много сил и здоровья отдал газете Федор Лапухин, возглавлявший газету более 10 лет. Факт существования газеты до наших дней - это заслуга наших уважаемых предшественников. Больше 15 лет руководил коллективом Семен Можарцев. Далее редакторскую работу успешно продолжил Борис Маленьких. Особой памятью чтим бывшего редактора Алексея Александровича Хвостовского. Большой вклад внес экс-главный редактор Габдинур Мавловилов. У штурвала газетного корабля «Трудовая слава» были также Александр Стрекалов, Игорь Быков.

За время сложного пути развития газеты трудилась целая плеяда талантливых журналистов, это – Николай Салапаев, Маннаф Мужагитов, Юмасултан Бикташев, Нажметдин Нуртдинов, Октябрист Хакимов, Николай Сальников, Надежда Камалова, Сагида Искакова, Фания Хасанова, Альфира Костюк. Многие годы отдали редакции Т.Рослякова, М.Багаутдинова, а также Лилия Садыкова и Хатима Юсупова. Самый большой тираж газеты был зафиксирован в 1990 году – 5300 экземпляров. Независимо от сложных периодов в стране «районка» держала свою линию – писали о людях, о трудовых коллективах, о происходящих в районе событиях.

Почти десять лет, до 2021 года районную газету возглавляла Елена Аскарова, которая проработала в редакции 18 лет. Она стала первой женщиной-редактором в истории газеты. Это отличный журналист, ее профессионализм и ответственность позволили газете добиться больших

успехов. Достижения коллектива отмечены многими наградами. Работали энергичные, творческие молодые люди: Ильнар Рахматуллин, Эмиль Галимов, Алена Кульмухаметова, Анфиса Бикжанова. У нашей восьмиполосной газеты четыре полосы стали цветными. Свою лепту внесла главный бухгалтер Фания Юмагужина, преодолевая финансовые трудности, она также добросовестно исполняла обязанности главного редактора.

Сейчас в редакции работают три человека. Исполняющий обязанности главного редактора Найля Чиняева, ответственный секретарь Дания Рахматуллина. Она и вправду очень ответственна, креативна и полна новых идей, и наша очаровательная менеджер Светлана Халиуллина, которая заинтересована в приумножении доходов газеты. Мы сравнительно, «молодой» коллектив. Все работаем чуть больше полугода. Может, где-то нам не хватает опыта, профессионализма, но мы полны желания и энергии, чтобы наша газета «Трудовая слава» была отражением жизни района и прославляла его. Мы хотим заслужить признательность, любовь и поддержку наших дорогих читателей. Положительным результатом нашей работы мы бы подчеркнули увеличение тиража по итогам этого года.

Мы ищем новые формы работы, творческие разработки. Совместно с Сафакулевским культурным центром и районным краеведческим музеем проводится работа по проекту «Рукотворные чудеса», где мы публикуем материалы о выставках декоративно-прикладного искусства сельсоветов. Продолжится проведение мероприятий: «Прямая линия», организация в день Победы межрайонного шахматного турнира, посвященного памяти журналиста-фронтовика Рафаэля Мухаметова, опубликование материалов по проекту «Крепка семья - сильна держава!», «Сафакулевский район – это мы! Наша жизнь!».

В планах у нас проекты: «Село привлекает инвестиции», где будем рассказывать об успешных инвестиционных проектах в районе. Истории успеха предприятий, КФХ и индивидуальных предпринимателей малого и среднего бизнеса; проект о выпускниках средних школ района, которые вернулись в родной район и успешно работают «Верим в село! Гордимся районом!». Присоединимся к проекту «Наше всё!», объявленному областной газетой «Новый мир».

Мы готовы учиться, перенимать опыт, расти профессионально, реализовывая свои замыслы.