Газета «Вперёд» сегодня отмечает 92-летие

11 марта Лебяжьевской районной газете исполнится 92 года. На 11 марта 2022 г. в свет вышло 11409 выпусков.

За все эти годы менялись названия издания, с 60-х газета выходим под заголовком «Вперёд». От ручного набора мы перешли полностью на компьютерное исполнение. Но суть осталась прежней: главные герои газетных страниц – наши земляки. Их радости, печали, достижения, промахи. А газета – летописец.

Так вот юнкор. Одним из её первых вопросов ко мне как к редактору было: «Вам не надоела за столько лет ваша работа?» Нет, именно сама работа мне точно не надоела. Каждый день новые люди, новая информация, всегда в центре событий. В редакцию до сих пор поступает множество вопросов и обращений от наших земляков и в последнее время даже больше, чем когда бы то ни было. Ни одному человеку мы не имеем профессионального права ответить – не знаем. Наш ответ – мы постараемся вам помочь.

Спокойно журналисту никогда не жилось. И в первую очередь от его же собственной инициативности. Это я вот о чём. Только в минувшем году параллельно с работой над газетой мы реализовывали сразу несколько проектов. Одному из них уже 4 годы – «Вперёд – по Зауралью!». Мы ездим по нашей области с лигой старшеклассников (Центр допобразования), чтобы узнать огромное разнообразие профессий, увидеть потенциал региона, уникальные места. Крупные промышленные заводы и сельхозпредприятия, драмтеатр (причём не просто спектакль, а знакомство с закулисной жизнью от подвала до чердака), Центр Илизарова, Чимеевский монастырь, «Кванториум», кинологический центр МВД… Выездов за эти годы было много. Нередко ребята именно в таких поездках определялись со своей будущей профессией. Наступивший год мы уже тоже распланировали.

С января прошлого года мы перешагнули за рамки газетных полос и вышли в прямой эфир в группе газеты в соцсети «ВКонтакте» с «Секретным женским разговором». Это совместный проект редакции с местным отделением Союза женщин России. А говорим мы с нашими гостями о том, о чём дома не принято. Куда уходит любовь после 40-ка лет, кто в доме хозяин, как не помешать жить своим взрослым детям, нужно ли делать подарки? Конечно, мы газетчики, в телевизионном деле мало что разумеем. Эфиры делаем по наитию, но они собирают своего зрителя.

16 лет на районном последнем звонке редакция объявляет «Великолепную семёрку» (а со временем она разрасталась до десятки и пятнашки). Это выпускники, которые в свои школьные годы тесно сотрудничали с газетой, часто становились героями наших публикаций, наши помощники. Перед оглашением очередной «семёрки» мы обязательно рассказываем, как же сложилась судьба у предшествующей.

Без малого 10 лет редакция выступает соучредителем муниципальной молодёжной премии «Признание». Она возникла из чисто редакционного проекта «Своя высота». Потом флаг подхватил отдел по делам молодёжи. Теперь в канун Нового года мы проводим совместный тёплый праздник вручения премии работающим молодым лебяжьевцам, уже достигшим

определённых высот и не покинувшим малую Родину. 24 декабря 2021 года премия вручена сразу 38-ми номинантам.

И это не всё. Скажу лишь, что все события становятся темой для газетных публикаций. Есть у нас и традиции. Одна из любимых – выезжать коллективом вместе с нашими ветеранами на редакционные осенины на природу. Заодно устраиваем дегустацию зимних заготовок по новым рецептам. Организуем совместные выезды и в театр. Такие моменты просто необходимы в работе.

Девиз газеты «Вперёд и только Вперёд!».

Издательский Дом «Новый мир» поздравляет газету «Вперёд» с Днём рождения и желает устойчивого роста доходов, тиражей, творческих находок, а сотрудникам редакции здоровья, читательского признания и благополучия.