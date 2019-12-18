Где хранить изъятый алкоголь? Полиция обратилась за помощью к депутатам

Полицейские изъяли более 20 тысяч литров таких напитков, пресекли деятельность 177 торговых точек. Как результат – в регионе на 28 процентов снизилось число фактов отравления алкогольным суррогатом. Об этом начальник регионального Управления МВД Олег Ильиных сообщил депутатам зауральского парламента на одном из последних заседаний Думы.

По его словам, в настоящее время изъятая правоохранителями продукция хранится в помещениях территориальных органов внутренних дел, которые не приспособлены для этих целей, не обладают достаточными площадями. На самом деле, вывозом и хранением должно заниматься Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования.

Начальник областного УМВД обратился к депутатам Курганской областной Думы с просьбой оказать помощь в решении этой проблемы.