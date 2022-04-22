Гендиректор «Кургандормаша» стал «Заслуженным машиностроителем РФ»

Генеральный директор АО «Курганский завод дорожных машин» Михаил Федулов удостоен почетного звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации». Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

В пояснительной записке указано, что «под руководством Михаила Владимировича завод непрерывно инвестирует в модернизацию продуктовой линейки и разработку новых образцов техники, соответствующих мировым стандартам, занимается благотворительностью».

- Я окончил машиностроительный факультет Омского политехнического института и вот уже 43 года работаю в этой отрасли. Мне нравится, когда руками нашего трудового коллектива создается новая техника, - сообщил «Новому миру» награжденный.

Сейчас «Кургандормаш» активно занимается импортозамещением. Он поставляет на улицы наших городов дорожную и уборочную технику, которая прежде закупалась только за границей.

- В частности, мы выпускаем высокотехнологичные автогудронаторы, например, машины «Корнет». Нагрев битума в них проводится не открытым пламенем, как в остальных машинах, а с помощью термального, высокотемпературного масла. Это повышает безопасность дорожных работ, - говорит Михаил Федулов.

Также «Кургандормаш» выпускает большую линейку дорожных пылесосов – от малых, которые используются для уборки тротуаров, парков и скверов, до больших, изготавливаемых на шасси «КамАЗ» и предназначенных для уборки проезжей части.

- География наших поставок – практически вся Россия. Много техники мы поставляем в Москву и Санкт-Петербург. Также отгружаем свою продукцию в страны ближнего зарубежья. Например, в Узбекистан в прошлом году мы продали машин на 1 млрд рублей, - утверждает гендиректор курганского предприятия.

Отметим, что «Кургандормаш» - единственный в России производитель дорожных пылесосов. А после запрета на поставку европейской техники в нашу страну перед курганцами распахнулся прямо-таки необозримый рынок.

Добавим, что вручение удостоверения и нагрудного знака «Заслуженный машиностроитель РФ» состоялось на днях в Правительстве Курганской области.

Добавим, что удостоверение и нагрудный знак «Заслуженный машиностроитель РФ» Михаилу Федулову вручил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Помимо гендиректора «Кургандормаша» ведомственных и государственных наград также удостоились еще 12 курганских рабочих, врачей, певцов, руководителей предприятий и целых трудовых коллективов.

- Мы чествуем по-настоящему лучших людей Курганской области. Вы все искренне служите России и своей малой родине. Каждый из вас вносит свой посильный вклад в успехи нашего региона, а значит, и всей страны. Своими достижениями вы способствуете развитию экономики, благополучию жителей, росту мощи нашего региона и нашего государства, - обратился к ним глава Зауралья.

Николай Волков. Фото пресс-службы губернатора Курганской области.