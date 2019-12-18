Геннадий Иванов: «Пришло время, и чекисты пошли в народ!»

В 2016 году стал коллектив Курганского областного общественного фонда ветеранов органов безопасности – за большой вклад в дело патриотического воспитания молодёжи.

О работе этого общественного объединения мы беседовали с Геннадием Ивановым, полковником военной службы, ветераном КГБ.

– Геннадий Александрович, как и когда зауральские ветераны органов безопасности начали заниматься воспитательной работой?

– Еще во времена Андропова мы, чекисты, активно выступали перед населением, как говорится, шли в народ. Со времени распада Советского Союза, по наущению тогдашних американских «друзей», в стране провозгласили отказ от идеологии. Плоды этого шага мы пожинаем по сей день. Современным чекистам запрещено в открытую общаться с народом, может быть, это и правильно, учитывая современную (террористическую) угрозу. Но нам, ветеранам, это позволительно, поэтому, когда возникла естественная потребность населения общаться с нами, мы пошли навстречу.

Накануне 65-летия Победы к нам обратились педагоги школы № 7 с просьбой выступить перед ребятами. Наш ветеранский совет дал мне поручение: «Ты человек пишущий, говорить умеешь, начинай». Я провёл в школе «Урок мужества», понравилось и мне, и школьникам. Позже в совете мне поручили возглавить патриотическое направление работы.

Сначала занимался этим один, потом какое-то время сотрудничал с председателем общественной патриотической организации «Военно-спортивный союз М.Т. Калашникова» Сергеем Карпуком, набрался у него некоторого опыта. Сейчас в нашем совете 8 ветеранов, организация объединяет около 150 человек. Мы по мере сил привлекаем к работе разных людей, так что вручение нам почётной грамоты облдумы – заслуга многих.

– Назовите наиболее активных ветеранов, занимающихся патриотическим воспитанием молодёжи.

– В первую очередь назову подполковника в отставке Людмилу Александровну Лукьянову. Она – чекист, но при этом прекрасно рисует, вышивает, поёт, является дипломатом международного конкурса самодеятельных вокалистов (в Екатеринбурге в 2015 году завоевала 1-е место). Все эти таланты у неё проявились после выхода на пенсию. Тематика её выступлений – женщины в Великой Отечественной войне. Недавно выступала в детской библиотеке с новой для неё темой – о соратнице легендарного разведчика Кузнецова Валентине Довгер.

Второй член нашей группы – участник локальных войн, подполковник в отставке Сергей Александрович Игнатов. Он контактирует с общественными организациями афганцев, чеченцев. Говорит проникновенно, дети после его выступлений буквально облепляют его и закидывают вопросами.

Виктор Владимирович Дрогаёв – работающий пенсионер, выступает не часто, но в нашей работе участвует. Он был среди тех, кто помогал открыть в школе №24 кадетский класс имени разведчика-земляка Владимирова. Наш старший товарищ, полковник в отставке Леонид Григорьевич Володькин, ему 87 лет, тоже стоял у истоков открытия класса Владимирова. Привлекаем его, где можно, исходя из его возраста и здоровья.

Подполковник в отставке Анатолий Иванович Мальцев до недавнего времени был членом городского совета ветеранов, отвечал за патриотическую работу. Он афганец, треть своей службы – почти 10 лет – был советником в Афганистане. Главное направление его работы – 24-я школа, он куратор, в музее школы есть материал о нем.

Тесно сотрудничаем с общественным советом ветеранов УВД, эта награда и их заслуга. Их представитель Александр Юрьевич Иноземцев, полковник милиции в отставке, – отличный организатор, умеет привлечь, объединить людей, организовать конференции, круглые столы. Мы с ним совместно работаем уже два года. Проводим мероприятия в школах. К Дню Победы объявили смотр-конкурс письменных работ «Не померкнет свет Победы», подключили департамент образования, волонтёров, общественные организации.

С нами по велению сердца сотрудничает сугубо гражданский человек Евгений Бастриков. Он с детства увлекается чекисткой тематикой – собирал геральдику, литературу, у него богатейшее собрание чекистской военной литературы, хорошо разбирается в теме. Мечтал служить в органах, но не прошел по здоровью. Тема его выступлений в школах – о почётном чекисте Баранове. Мы с ним собираем материал о почётных чекистах Зауралья: он исследует довоенный период, а я – послевоенный. Готовим к изданию книгу. Ещё Евгений ведёт разработку значков, вымпелов, сувенирных открыток, которые мы дарим в школах, награждаем лучших учеников.

– Геннадий Александрович, расскажите о своём жизненном пути.

– Родился в Комсомольске-на-Амуре, отец по комсомольскому набору работал в органах НКВД. В годы войны был начальником милиции на Сахалине. Отслужив, перевёз семью на материк, в Курган.

Я хиленьким рос, но, как все родившиеся на море мальчишки, мечтал стать моряком. Стал закаляться – обливаться холодной водой, бегать босиком по снегу, делать зарядку. Подготовился, прошёл все комиссии, поступил в военно-морское училище на факультет «Противолодочная оборона». Однако через два года прошло сокращение во-

оруженных сил, мне предложили перейти на штурманский факультет. Но я уже «переболел» морской романтикой.

Вернулся в Курган, поступил на заочное отделение КМИ. Учился и работал, потом перевели на дневное отделение. Женился на сокурснице, родился ребёнок. Получили направление в Кокчетав на строящийся завод, мы с женой были там первыми специалистами с высшим образованием. За полгода запустили завод.

Мою общественную деятельность заметили, пригласили в обком комсомола. Работал инструктором, потом завотделом оборонной спортивно-массовой работы. Я один был на всю область и всё успевал. Затем предложили одновременно либо должность первого секретаря горкома комсомола, либо в КГБ. Позвонил отцу, он посоветовал идти в органы, мол, справишься. Дал согласие, через три дня я уже форму надел.

Позже пригласили в Алма-Атинское управление, в отдел по борьбе с враждебной деятельностью церковников-сектантов. Эта проблема злободневна и сейчас, потому что верующих спецслужбы противника во все времена пытались использовать не только во враждебных, но и в шпионских целях. Зачем, скажите, «свидетели Иеговы» брали образцы почвы, воды, какое отношение это имеет к молитвам, к вере? Всю свою жизнь я работал с сектантской средой, таких, как я, специалистов, было 2–3 человека на весь Советский Союз.

По настоянию жены переехали в Курган, у нас уже двое ребятишек на руках было. Стал работать в управлении КГБ, опять же в «церковно-сектантском» направлении. Но здесь работать было гораздо легче, чем в Казахстане. Позже перевели на другой участок работы – перехват агентуры противника на каналах связи. Интересная работа. Открылось второе дыхание.

Когда подошло время уходить на пенсию, как раз организовалась налоговая полиция. Мне было 48 лет, майор по званию. Меня пригласили возглавить подразделение оперативно-поисковой службы. Она до сих пор работает так, как я её создал. Проработал 6 лет, потом меня пригласили на Почту России, тоже с нуля организовывал службу безопасности. В 61 год ушёл на пенсию, было это в 2001 году.

Общественной работой занимаюсь всю жизнь, со школы. Продолжил и на пенсии. Убеждён, заниматься патриотическим воспитанием молодёжи необходимо.

– Геннадий Александрович, вы, кроме всего прочего, являетесь дипломантом литературной премии имени Кузнецова за 2011 год. Как это получилось?

– Я еще со школьной скамьи посылал заметки в газеты, журналы, и они печатались. А уже в Кургане сотрудничал с прессой и телевидением, особо тесные контакты были с журналистами газеты «Советское Зауралье» Луизой Гладышевой и Валерием Гавришем. Они даже хотели видеть меня в качестве внештатного корреспондента, но мое руководство воспротивилось: «Этого нам не хватало! Мы приобретаем внештатных сотрудников, а теперь и нас вербуют в качестве внештатных». А сейчас такое сотрудничество в порядке вещей, пресс-службы созданы в каждом управлении.

А книга «Как закаляли нас», за которую я получил диплом Всероссийской литературной премии имени Николая Кузнецова, родилась так. Как-то по прошествии многих лет я, уже будучи на пенсии, обратился к начальнику нашего управления с мучившим меня вопросом, за какие заслуги более 20 лет назад сразу два чекиста невысокого руководящего ранга получили высокие награды, а меня в этот период наказали, лишили тринадцатой зарплаты? Изложил свою версию. Это так рассмешило генерала! Я впервые увидел высокого начальника, который искренне хохотал «до упаду», привел еще несколько курьезных случаев из своей жизни. Начальник был благодарен встрече со мной, сознался, что разговор ему здорово поднял настроение. Пришел я домой и подумал: а почему бы не изложить историю своей очень богатой и интересной жизни в книге? На одном дыхании сотворил произведение.

– Пожалуйста, поделитесь своими творческими планами.

– Их у меня столько, что, боюсь, жизни не хватит. Хочется завершить работу по сбору материалов о почетных чекистах. Пишу книгу о Зверковском. Готов материал о почётном чекисте Баранове, собираю документы по Нестерову и Третьякову.

– Удачи вам, Геннадий Александрович!

Фото Александра Кадникова.